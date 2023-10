“Primera vez que sentí un golpe que me dejó mareado”, Jermell Charlo admite la superioridad de Canelo en el ring

El pasado 30 de septiembre Canelo Álvarez dio una exhibición de boxeo de élite ante uno de los mejores boxeadores del momento, Jermell Charlo, a quien pudo vencer por decisión unánime en el T-Mobile Arena de Las Vegas para retener sus cuatro cinturones de campeón en la categoría supermediano.

A pesar de que Canelo advirtió antes de la pelea que buscaría noquear a Charlo, algo que no logra en una pelea desde hace noviembre de 2021, no pudo vencerlo antes de los 12 asaltos. Sin embargo, el mexicano logró conectarle varios golpes directos que hicieron visitar la lona a Charlo.

Canelo Alvarez golpeando a Jermell Charlo /Getty Images

El propio Charlo admitió en la conferencia de prensa luego de la pelea que el mexicano fue superior en el ring y que los golpes que le llegó a conectar fueron fuertes, tanto, que jamás había sentido realmente algo así en su carrera como boxeador.

“Fue la primera vez que de verdad sentí un golpe que me dejó mareado. Siempre soy yo el que daba esos golpes, esta vez me tocó estar del otro lado”, admitió Charlo luego de verse superado por el tapatío en el cuadrilátero del T-Mobile Arena.

Charlo también contó como vivió el momento en el que Canelo lo mandó a la lona, y de como tuvo que recurrir a ir con su rodilla al piso para no perder la pelea, pues el ataque del mexicano estaba en su mejor momento y lo tenía contra las cuerdas.

“He visto boxeo, y he estado en el boxeo por tanto tiempo, que sabía que si simplemente seguía de pie habría pasado una vergüenza. La cosa habría sido distinta”, comentó el pugilista, el cual admite que su experiencia en el ring lo salvó de algo que pudo ser peor.

“Fui lo suficientemente inteligente para reagruparme y recuperarme. Me recuperé realmente rápido. Si me hubiera quedado de pie, y hubiera seguido peleando tratando de aclarar mi mente, me habría castigado con más golpes“, enfatizó el campeón mundial.

Por lo que queda de 2023 el Canelo no verá más acción en el ring, pero volverá para el 4 de mayo, fecha en la que por contrato tiene pautada su próxima pelea. Sin embargo, aún se desconoce el rival que enfrentará el mexicano.

