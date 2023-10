Luis Fuentes confía en el buen ritmo del Club América: “Nosotros somos nuestro rival”

Las Águilas del Club América se ubican actualmente en la primera posición del torneo Apertura 2023 de la Liga MX gracias a una importante marca de victorias que los colocan nuevamente como el principal candidato para convertirse en los nuevos campeones del balompié azteca. Sin embargo, todavía tienen un arduo camino por recorrer para poder lograr este ansiado objetivo que les ha sido esquivo los últimos tres torneos.

Ante este hecho el futbolista del cuadro de Coapa, Luis Fuentes, consideró que el único rival que deben vencer las Águilas del América para convertirse en los nuevos campeones es a ellos mismos; sostuvo que la confianza es uno de los grandes problemas que puede afectar el rendimiento del equipo.

“Básicamente creo que las comparaciones no me gustan. Lo que puedo decir es que trabajamos día a día para ser mejores en todos los aspectos y sabemos en qué club estamos. No tenemos margen de error para ganar lo que debemos ganar. De los rivales a vencer creo que me gustaría más enfocarme en lo individual y después en lo colectivo y el trabajo que debemos hacer y nuestro rival somos nosotros mismos, aún tenemos bastante techo, porque tenemos calidad futbolística buena y en medida que se potencien las individualidades seremos más fuertes en todas las líneas”, expresó.

Estas declaraciones las realizó Luis Fuentes durante una conferencia de prensa ofrecida por el equipo para hablar sobre la actualidad y el más reciente triunfo que consiguieron dentro del torneo Apertura; asimismo resaltó el objetivo de no distraerse para no cometer errores que puedan afectar el esquema de juego en el campo.

“Tomamos las cosas con calma y es con esfuerzo, trabajo, solidaridad y nadie nos regala nada. Hay que tomarlo de la mejor manera. Venimos de una seguidilla de partidos dando lo mejor para nosotros y dar los resultados positivos para tener al equipo donde está, para seguir donde estamos debemos de encontrar la mejor versión y tenemos un techo muy alto para aspirar a ambas cosas. Esta es la primera parte del torneo y se viene lo que es Liguilla y para llegar hay que cerrar de la mejor manera. En cuanto potenciemos virtudes y la pongamos a disposición del grupo y cuerpo técnico estaremos más cerca del objetivo”, relató.

“Esto es todos los torneos, aquí lo único que vale es eso (el título) y trabajamos para conseguirlo e, independiente para lo que suene fuera o el exterior, sabemos donde estamos parados, la exigencia y trabajar con humildad y está en nosotros mismos ser fuertes, para ello debemos trabajar con mucha humildad”, concluyó el futbolista.

