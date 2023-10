“Confío en lo que veo”, Luis Enrique defiende a Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé ante las críticas

Este inicio de temporada de Luis Enrique al frente del PSG no ha sido del todo bueno, el estratega español va quinto en el campeonato francés y tras la goleada en Champions League ante el Newcastle las criticas para el entrenador empezaron a caer.

Pero no solo al DT, sino que tanto Kylian Mbappé como para Ousmane Dembélé, también recibieron palazos por parte de la prensa francesa. Ante esta situación Enrique salió a la defensa de ambos futbolistas.

“Está al 100% los jugadores pasan por diferentes estados. No es ni Superman cuando marca ocho goles ni un jugador normal cuando no marca. No todo es blanco y negro, hay matices. Es un jugador decisivo para nosotros”, comentó el español en rueda de prensa sobre Mbappé.

Mientras que de Dembélé también analizó su rendimiento, pues las críticas de la prensa y los fanáticos señalan la falta de gol del jugador francés. En ocho encuentros el atacante no ha podido anotar y apenas lleva una asistencia.

“Es realmente top en todo lo que hace, estoy muy contento con lo que está haciendo. Sus estadísticas mejorarán. No tiene sentido presionar a los jugadores”, sentenció el estratega campeón de la Champions League en 2015.

Luis Enrique además admitió los errores que cometió en la goleada recibida en Champions, pero dejó claro que le gustó la actitud del equipo y que será cuestión de tiempo para que la idea encaje en los jugadores.

“El fútbol es un juego de errores, de todos. Todos cometemos errores. Tengo confianza en lo que veo. Estoy convencido de que saldremos adelante”, aseveró el técnico asturiano.

“En mi carrera he perdido algunas veces por amplio margen, pero este fue un partido extraño. Me gustó la actitud de mi equipo. Las ideas de juego deben permitirnos dominar el partido. Queremos conseguir títulos, no tengo miedo de decirlo. Si no lo conseguimos, el culpable seré yo”, sentenció.

El próximo encuentro del PSG será este domingo ante Rennes como visitante por la jornada ocho de la Ligue 1. Mientras que en Champions League recibirán al Milán el próximo 25 de octubre por la tercera fecha del grupo F de la competición europea.

