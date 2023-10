El argentino Marcelo Bielsa explicó el “daño” que le ha hecho el español Pep Guardiola al fútbol

El argentino Marcelo Bielsa, director técnico de la selección uruguaya de fútbol, ofreció una rueda de prensa previa a los partidos por eliminatorias sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, donde explicó porqué su colega español Pep Guardiola le ha hecho “un daño” al fútbol.

Conocido por ser un gran analista del fútbol, Bielsa explicó un concepto que él mismo bautizó como “el daño Guardiola”: “Hay una cosa muy común que es cómo juega alguien que se siente peor con alguien que se siente mejor. Yo le llamo ‘el daño de Guardiola'”, apuntó Bielsa en declaraciones recogidas por el diario uruguayo El País.

“Guardiola lo que logró no es que se imitara su fantasía inigualable para la construcción del juego sino que lo que logró es que 11 jugadores se opusieran a su equipo en un terreno que mide 30 metros de profundidad”, analizó Bielsa.

En ese sentido, Bielsa explicó que “también hay una fantasía que usamos los mediocres, entre los cuales me incluyo, que es que no podemos hacer lo que hace Guardiola porque no tenemos los jugadores para semejante construcción llena de atractivos, que es ver a un equipo de Guardiola. Eso tampoco es cierto porque Guardiola tiene muchos imitadores que sin jugadores han conseguido expresiones futbolísticas muy valiosas”.

“A su vez muchos entrenadores que con jugadores iguales o mejores que Guardiola no han construido una expresión tan linda de ser vista. ¿Qué estoy tratando de decir? Que en este proceso o en este desarrollo de proyecto de Uruguay no hay cabida para las excusas”, sentenció el estratega de 68 años.

Uruguay se verá las caras ante Colombia (12 de octubre) y Brasil (17 de octubre), como parte de la tercera fecha de la eliminatorias mundialistas.

