Julio González se rinde ante Nahuel Guzmán: “Es el mejor portero de la Liga MX”

El portero de los Tigres de la UANL, Nahuel Guzmán, puede ser muy criticado en muhcas oportunidades por los aficionados y los medios de comunicación dentro de la Liga MX al considerarlo una persona que no suele seguir las normas por sus actitudes; a pesar de eso dentro del pensamiento de los jugadores parece ser bastante querido y considerado como una gran figura.

Una muestra de este respeto que le tienen sus rivales la demostró el portero de los Pumas de la UNAM, Julio González, quien reveló que lo admira en gran medida y considera que es el mejor guardameta dentro de todo el campeonato mexicano por su capacidad para defender los tres postes en cada uno de los encuentros que disputa.

Durante una entrevista ofrecida a TUDN el portero de los Pumas destacó que tiene un total de dos porteros que admira dentro de la Liga MX; el primero de estos es su antiguo compañero Alfredo Talavera y el segundo es Nahuel Guzmán.

“Tala y Nahuel (admira), le aprendí muchísimo a Tala, me ayudó mucho para aprender el juego aéreo. Nahuel por la personalidad que tiene y el momento que vive, para mí hoy en día es el mejor arquero de la Liga”, expresó González en sus declaraciones.

El defensor de la portería de los Pumas de la UNAM también detalló que los guardametas mexicanos deben enfocarse en mejorar su nivel deportivo para tener mayores oportunidades dentro de la Liga MX y además para poder competir con Guillermo Ochoa por un puesto dentro de la selección mexicana.

“Tenemos que subir el nivel, es la realidad, los porteros mexicanos de mi generación no tuvimos tantas posibilidades de jugar porque Talavera, Corona, Ochoa, jugaron 10 o más años de titulares y el otro debías esperar, a mí me tocó Oswaldo, Marchesín, Jona (Orozco) y Talavera”, resaltó.

“Tienes que subir el nivel, desde que llegué a Pumas me he vuelto más profesional, he mejorado muchas cosas. Quiero ser muy longevo y jugar el mayor tiempo posible, más en un equipo como en el que estoy”, concluyó el portero universitario.

