Lucerito Mijares dice que Peso Pluma la desilusionó: los paparazzi le contaron que dizque trata mal a la prensa

Lucerito Mijares le concedió una entrevista a Anette Cuburu, ex conductora del programa “Venga La Alegría”, ahí la hija de Lucero y Mijares le confesó estar enamorada de Peso Pluma. Pero vale agregar que para esta joven artista lo más importante es la personalidad del ser humano y que las acciones acompañen lo que éste diga ser.

Lucerito Mijares vuelve a dar funciones del musical “ElMago/The Wiz”. / Foto de Mezcalent. Crédito: Mezcalent

Al parecer la joven cantante y actriz vio un video del interprete de “Ella Baila Sola” en el que éste se reunía con un fan que tenía parálisis cerebral. Ver cómo éste se comportó le llegó directo al corazón, por esta razón Lucerito dijo estar enamorada de él, al punto de que quiere casarse con él, según reportó la revista People en Español.

Lamentablemente esto parece haber cambiado, luego de que los periodistas le contaran que el cantante suele tratar mal a la prensa.

La joven se encontró con los reporteros, cuando fue a ver el estreno de ‘Cirque du Solei: Corteo’ en la Ciudad de México, ahí una reportera le comentó Peso Pluma trata a sus colegas “de la fregada”. Estas palabras parecen haber sido un verdadero ‘balde de agua fría’ para la cantante, quien dijo: “¿Cómo creen? Ay no, ya, entonces ya no”.

La joven explicó que para ella lo importante en un hombre no es el físico, sino “pero pues su personalidad… Digo ahorita, ya que me dijeron esto, me desilusionó”. Lucerito contó que de un hombre le atrae la personalidad, pero físicamente también le gusta que tengan un buen cabello.

Previo a esta situación con Peso Pluma, Lucerito protagonizó un breve escándalo por una cachetada a su mamá. Lucerito admitió que se le pasó un poquito la fuerza al darle la cachetada, durante una dinámica del programa “Me Caigo de Risa”, pero ésta dice que no pasó nada, que ella incluso se lo tomó a chiste.

“Estábamos jugando y pues nos lo pidieron ahí en ‘Me Caigo de Risa’, entonces fue como de ¡chin!, pero obviamente lo hice jugando y se me fue un poquito la mano, pero intenté hacerlo con todo el cariño y mi mamá obviamente lo entendió”, explicó la intérprete según declaraciones compartidas por Mezcalent.

