El inglés Wayne Rooney dejó la dirección técnica del DC United luego de quedar fuera de los playoffs de la MLS

El entrenador inglés Wayne Rooney y el DC United de la Major League Soccer (MLS) terminaron oficialmente su vínculo laboral este fin de semana luego de que este sábado el equipo quedara fuera de los playoffs de la primera división del fútbol estadounidense.

Aunque el equipo dirigido por Rooney le ganó por 2-0 al New York City FC, la victoria de Montreal por 4-1 contra los Portland Timbers eliminó a los capitalinos de la carrera por un cupo en la postemporada.

El DC United confirmó la salida del exjugador poco después del final del partido. Rooney, quien juego en equipos como el Everton y del Manchester United de la Premier League, era el director técnico del DC United desde 2022.

Esta decisión fue motivada por el presente del equipo capitalino en la MLS, donde suma apenas 40 puntos en 34 partidos, con un récord de 10 victorias, 14 derrotas y 10 empates.

En declaraciones recogidas por el periodista Pablo Iglesias de The Athletic, el entrenador de 37 años aseguró que este era “el momento adecuado para dejar el D.C. United. He hecho todo lo que he podido para llevar a este club a los playoffs. No es nada lo que ha sucedido. Es cuestión de tiempo”.

“Lo que nos espera, no lo sé. He visto muchos informes en los medios. Regresaré sin nada planeado”, concluyó Rooney en la rueda de prensa poster.

El DC United sumó 45 goles en la temporada regular de la MLS, pero tuvo un saldo de 49 tantos en contra, lo que los dejó en la novena posición de la Conferencia Este.

