Raúl de Molina es atacado por enviar mensaje a Israel y se defiende: “No asumas lo que no sabes”

El presentador de televisión Raúl de Molina este domingo aprovechó para colgar una publicación en la red social de la camarita, debido a que vio prudente enviar un mensaje tras el ataque sorpresa que se registró en Israel por el grupo militar Hamás.

El cubano estadounidense rechazó de manera contundente que tantas vidas se estén perdiendo. Por ello, le envió todo su apoyo, así como condolencias por los trágicos sucesos que se vienen registrando desde tempranas horas del sábado.

“Viendo las atrocidades cometidas durante los dos últimos días en contra de Israel, no puedo dejar de expresar mi dolor y mi apoyo a un pueblo que por años ha sobrevivido rodeado de enemigos y lo seguirá haciendo. Israel es el mejor aliado de Estados Unidos en el Medio Oriente”, comenzó escribiendo en la más reciente publicación de Instagram.

La opinión del conductor de ‘El Gordo y La Flaca’ también se registra debido a que ha tenido la oportunidad de visitar la nación que ha sido atacada, siendo así como mencionó que hasta buenas amistades conserva allá y algo le dice que podrán salir de esta situación.

“Un país extremadamente profesional y adelantado como pocos en el mundo y que he podido visitar en tres diferentes ocasiones. Aquí encontré amigos y en este momento necesitan nuestro apoyo, aunque todos sabemos que Israel saldrá adelante como siempre lo ha logrado #isupportisrael #apoyamosaisrael #israelwillprevail”, finalizó diciendo.

Raúl de Molina responde a las constantes críticas

Una usuaria de la aplicación lo juzgó, al tiempo que explicó que todo va más allá de visitar una nación. “Pues gordo, no justifico la violencia por ninguno de los dos países… Viajar no es solo ir a un lugar y conocer lo lindo, es leer la historia, la situación política y social de aquel lugar“.

Raúl le respondió: “Conozco esta región mejor que muchos y lo he estudiado por años. No asumas lo que no sabes“. Sin embargo, no ha sido lo único negativo que le dijeron, por lo que se vio en la obligación de decirle: “Mi Instagram lo manejo YO y estas son mis opiniones y de nadie más”.

