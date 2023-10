Federico Valverde confía en recuperar su capacidad goleadora con el Real Madrid

El futbolista uruguayo y estrella del Real Madrid español, Federico Valverde, habló sobre su actualidad dentro del conjunto blanco tras su proceso de rehabilitación y la relación que mantiene con el entrenador Carlo Ancelotti para intentar recuperar su impresionante capacidad de juego y así apoyar al club en su búsqueda por el título de campeón.

Estas declaraciones las realizó el jugador charrúa durante una conferencia de prensa en la que detalló el crecimiento que ha tenido como un integrante del Real Madrid y de la selección de Uruguay; asimismo destacó que trabajará para buscar anotar a menos 12 goles esta temporada para poder apoyar al equipo.

“Dentro de la cancha, hace un tiempo sentía que no se me daba el cariño o el mérito, y que a veces uno respondía en la cancha, con trabajo, con energía. No siempre se pueden meter goles o asistencias, uno intenta aportar desde donde sea y con la mejor actitud. He tenido transiciones muy buenas y partes muy malas, en esas ha estado mucha gente del Madrid para apoyarme y darme ese cariño que necesitaba, y al final eso me hizo crecer como futbolista y como persona, me hizo saber afrontar determinadas circunstancias que quizás no había pasado”, comentó el Halcón, según ESPN.

“Me siento líder del vestuario junto a otros compañeros. He pasado muchas cosas y he ganado todo con el Real Madrid, uno de los mejores clubes del mundo, pocas personas pueden decir que lo han hecho. Me he ganado la titularidad, estoy dejando una huella, entonces tengo que estar muy orgulloso de lo que hago y, a su vez, que me sirva para motivarme, para seguir apuntando a mucho más. No puedo conformarme con nada, y si quiero ser alguien en el fútbol y en Uruguay, tengo que seguir marcando mi nombre, no solo acá sino también en la Selección”, añadió.

Valverde detalló en sus declaraciones que una parte importante de su carrera fue haber ganado la Champions League al ser considerado como uno de los trofeos más importantes dentro del balompié mundial por la gran cantidad de figuras que participan en el mismo.

“La Champions League es la competición que más caracteriza al Real Madrid. Poder ganarla me ayudó a sacar un poco de pecho, aunque también con humildad, de poder decir: ‘he trabajado, he luchado mucho, he pasado por mucho sufrimiento, pero al final también soy alguien y por algo estoy en el Real Madrid’”, enfatizó.

Con respecto a Carlo Ancelotti el jugador charrúa se mostró bastante positivo bajo su dirección y reveló que suele mantener una gran interacción con el italiano a lo largo de la temporada para buscar ser un mejor jugador cada día.

“Después de cada partido y de cada entrenamiento, cuando estamos solos, me dice: ‘¿cuándo vas a marcar un gol? ¡Tiras y tiras y no marcas gol!’ Así todos los días. Eso es lindo, te está poniendo esa presión, como hizo el año pasado, que te hace mirar más por uno, no dar tanto el pase que no tiene sentido solo para no arriesgar, y que pueda aprovechar más mi cualidad que es tirar a puerta. Ojalá pueda superar mi cifra, creo que puedo hacer más de 12 goles esta temporada, y voy a ir en busca de ese logro”, concluyó.

