Frida Sofía se pronuncia tras ser “automáticamente” eliminada de ‘Mira Quién Baila, La Revancha’

La cantautora Frida Sofía en las últimas horas se volvió tendencia tras no asistir al estudio de Univision donde transmiten el reality show ‘Mira Quién Baila, La Revancha’, porque lo que terminó siendo eliminada de la competencia por su repentina ausencia.

La hija de Alejandra Guzmán este lunes aprovechó para colgar una publicación en la red social de la camarita, donde supera el millón de seguidores. Además, la foto es bastante significativa, debido a que fue en el escenario en el que terminó demostrando sus capacidades al momento de bailar. Por ello, rompió el silencio y escribió: “Caras vemos corazones no sabemos”.

¿Cómo se dio la eliminación de Frida Sofía?

La conductora Chiquinquirá Delgado comenzó diciendo: “Como habrán notado, Frida Sofía no estuvo presente en el musical de apertura”, mientras que su compañero de labores, Mane de la Parra añadió: “Lamentablemente, no se presentó a tiempo al foro, pero esperamos que lo haga para el momento de su baile”.

“La verdad es que es una pena porque nos hubiese encantado ver a Frida Sofía en esa moto bailando un gran tema de Britney Spears, pero la realidad es que ella no llegó al estudio esta noche“, agregó la presentadora de televisión venezolana.

La mexicana Frida Sofía fue una de las participantes de ‘Mira Quién Baila, La Revancha’. / Foto: Mezcalent.

“Como saben esta ha sido una gala única, estamos con una situación que una de las estrellas no se presentó al foro… Al Frida Sofía no estar aquí esta noche y no haber bailado y decidir no estar con nosotros, pues automáticamente queda eliminada“, fueron las palabras que mencionó la jueza Roselyn Sánchez.

Frida Sofía envió mensajes en su perfil de Instagram

La mexicana Frida Sofía envió un mensaje en sus historias de Instagram. / Foto: @ifridag

La modelo Frida Sofía habría estado compartiendo su situación actual. / Foto: @ifridag

