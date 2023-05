Frida Sofía exhibe tremendas curvas y abdomen de acero posando en microbikini

Sin duda alguna, Frida Sofía desata bajas pasiones entre los usuarios de Instagram con sus bien formados encantos. Basta con mirar la más reciente publicación que la hija de Alejandra Guzmán compartió en la famosa red social y con la que ha dejado boquiabiertos a sus 1.6 millones de seguidores.

Hace unas horas, la modelo aprovechó para deleitar la pupila a través de un video en el que aparece posando de pie mientras exhibe en primer plano sus curvas y abdomen de acero con un microbikini estampado color naranja que dio mucho de qué hablar debido a que el bañador deja admirar el cuerpazo que mantiene a sus 31 años.

“¡Motivación de lunes! Al gimnasio”, escribió al pie del clip que tiene miles de visualizaciones y toda clase de comentarios halagadores.

“Que cuerpazo, felicidades”, “Ese abdomen está más rayado que cuaderno de matemáticas” y “Ricura sexy”, son algunos de los elogios que se repiten por decenas en el posteo.

Cabe señalar que previamente Frida Sofía ya había robado miradas gracias a una postal donde se le ve promocionando una línea de productos, usando una diminuta tanga color nude que casi desaparece entre su voluptuosa retaguardia. View this post on Instagram A post shared by Frida Sofia (@ifridag)

