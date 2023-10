Qué tienes que hacer en tu iPhone una vez que cambie la hora en los Estados Unidos

El próximo domingo 5 de noviembre en Estados Unidos los ciudadanos deberán retrasar sus relojes una hora, cuando sean las 2:00 am, para iniciar el horario de invierno y, si tienes un iPhone, no deberías preocuparte en realizar el ajuste. En otras palabras: no deberías hacer absolutamente nada.

El motivo es que los dispositivos de Apple, así como la mayoría de los equipos electrónicos modernos, están configurados para cambiar automáticamente la hora cuando deba producirse, según la ubicación.

Eso, a menos de que hayas desactivado la opción previamente por algún motivo o porque haya ocurrido algún error en la configuración, publicó AppleSfera.

¿Cómo verificar el ajuste en tu iPhone?

Puedes comprobarlo en tu iPhone con solo seguir unos simples pasos. Para ello, debes abrir la aplicación de Ajustes y acceder a la sección General. Luego, tienes que presionar en Fecha y hora.

Deberá aparecer activada por defecto la opción de ajuste automático y, en caso de que no sea así, puedes activarla sin mayor inconveniente.

Al igual que en los iPhone, el cambio de horario debe ocurrir de forma automática en los dispositivos Apple Watch, iPad, HomePod, Apple TV o cualquier Mac.

Algunas de las razones por las que se realiza el ajuste en el horario en Estados Unidos, y también en varios países, es porque se puede aprovechar la luz solar -hay posibilidad de hacer más cosas en las tardes y ahorrar energía eléctrica-, mejorar la seguridad vial, ya que se cree que hay una reducción de los accidentes de tránsito, e incrementar la productividad, porque hay más tiempo de luz solar para realizar las actividades.

