Solicitantes de empleo exageran sobre habilidades en Inteligencia Artificial y son contratados, dice encuesta

ResumeBuilder.com encuestó a 1,000 trabajadores a tiempo completo y a personas que buscaban empleo de oficina, para saber si los trabajadores están exagerando sus habilidades de Inteligencia Artificial (IA) tanto en el lugar de trabajo como en el proceso de contratación.

“El uso de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT y Bard se está volviendo más común, y algunos predicen que, como resultado, los puestos de trabajo podrían estar en riesgo. De hecho, nuestra encuesta de la primavera pasada encontró que casi un tercio de las empresas están dando prioridad a la contratación de ingenieros rápidos que tengan experiencia trabajando con este tipo de herramientas”, dice el reporte de ResumeBuilder.com.

Ante esta situación, el sitio para elaborar currículums en línea, quería saber si los trabajadores están exagerando sus habilidades, y encontró que:

· Casi la mitad de los solicitantes de empleo recientes (45%) exageraron sus habilidades en inteligencia artificial; la mayoría todavía estaban contratados

· Dos tercios de los trabajadores de oficina exageran sus habilidades de IA en el lugar de trabajo

· El 10% de los que exageraron sus habilidades fueron despedidos como resultado de ello

· Los hombres, los trabajadores más jóvenes y los directivos/ejecutivos son más propensos a exagerar

· El 85% de los trabajadores de oficina planean mejorar sus habilidades en IA durante el próximo año

· El 69% de los hombres admite que han exagerado frente al 60% de las mujeres, al igual que el 70% de los trabajadores más jóvenes (entre 25 y 44 años) frente al 52% de los trabajadores mayores (de 45 años o más).

“Desafortunadamente, he visto un aumento en los creadores de carreras populares que alientan a las personas a mentir para conseguir trabajo porque el mercado ha sido muy volátil“, dice Julia Toothacre, estratega de carreras y currículums. “Observe que dije ‘creadores de carrera populares’, no asesores profesionales experimentados, porque no hay un asesor profesional bien capacitado que apruebe mentir para conseguir un puesto”.

Y agregó: “Creo que la gente está sin trabajo y frustrada, lo que lleva a tomar ciertas decisiones por desesperación. Pero, como muestran las estadísticas de esta encuesta, te pueden despedir por mentir. La gente había mentido para conseguir puestos antes de que surgieran cosas como ChatGPT, pero el desdén por las corporaciones no era como lo que es ahora.

Para más detalles de la encuesta y su metodología, ingresa aquí.

Sigue leyendo:

· 7 consejos para alcanzar la libertad financiera, según la Inteligencia Artificial

· La IA creará más empleos de los que reemplazará, dicen líderes empresariales

· IBM capacitará en Inteligencia Artificial a 2 millones de estudiantes de comunidades subrepresentadas