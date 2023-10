“Mamá, asesinaron a papá”: niña y su hermano sobrevivieron a un ataque de Hamás en refugio de Israel

Una niña de 10 años y su pequeño hermano sobrevivieron a un ataque de Hamás en un refugio en Israel, aunque los milicianos sí asesinaron a su padre y a su madrastra. Una escena que ambos presenciaron.

Los pequeños se escondieron debajo de la cama durante varias horas, en las que hablaron con su madre Reut Karp, quien no se encontraba cerca del lugar y estuvo todo ese tiempo en línea hasta que finalmente sus hijos fueron rescatados.

“Estuve hablando por teléfono con mi hija Daria durante tres horas. Intenté calmarla y respiré con ella”, narró la madre en una entrevista al Canal 12 de Israel.

Daria y su hermano Lavie estaban pasando el fin de semana con su padre, Dvir Karp y su actual novia Stav. La propia sobreviviente contó que el hombre la despertó el sábado 7 de octubre, cuando comenzaron los ataques terroristas, para que se fueran a un refugio.

“Trajo un hacha y un cuchillo y me dijo que era por si algo ocurría. Me quedé dormida y cuando desperté vi cómo agarraba el hacha y el cuchillo; (él y su novia) abrieron la puerta y corrieron para enfrentarse a los terroristas y les dispararon. Todo eso pasó frente a mis ojos. Mi papá logró herir a uno de los terroristas, pero igual lo asesinaron a él y a su novia”, relató la pequeña.

Daria dijo que cuando los terroristas se fueron del refugio le envió un mensaje a su madre.

“Daria me escribió: ‘Mami, es Daria, asesinaron a papá y también a Stav’. Auxilio”. Estos son momentos que no se pueden explicar. Y desde ese momento me mantuve en la línea con ella por tres horas. Fue una conversación, no sé, como del Holocausto”, expresó Reut.

“El peor sábado de mi vida”

La madre compartió con el medio israelí la grabación de la llamada que tuvo con sus hijos. En ella, se escucha a Daria preguntarle cuándo iría a buscarla porque “ya no podía más”, a lo que Reut le pidió tener un poco de paciencia y le recordó que tenía la compañía de su hermano Lavie.

“Fue el peor sábado de mi vida. Estaba asustada de que no volviera a ver a mi mamá, que no iba a volver a ver a mi madre”, dijo Daria. “Me decía en el teléfono: ‘mamá, tengo miedo de morir, tengo miedo de morir’. Yo le dije: ‘no te vas a morir, yo estoy contigo siempre'”, agregó Reut.

Daria tiene apenas 10 años.

Hamas asesinó a su papá frente a sus ojos.



Ella permaneció horas escondida junto a su hermano pequeño y logró sobrevivir, mientras su mamá escuchaba todo en la línea telefónica, a kilómetros de distancia.



Israel ataca objetivos de Hamás en Gaza

Durante la noche de este martes (madrugada en Israel) el gobierno israelí realizó casi un centenar de ataques aéreos contra objetivos de Hamás el área del Al-Furqan, en el centro de Gaza, informaron las Fuerzas de Defensa del país.

Según la información oficial, la operación tenía como objetivo destruir un centro de la organización terrorista, reseñó Efe. Otro ataque previo se concentró en Daraj Tufaj, que presuntamente sirve como el epicentro de Hamás.

El Estado de Israel señaló asimismo que las Fuerzas de Defensa también atacaron un edificio utilizado por la Yihad Islámica y fueron asesinados varios militantes de Hamás en el cruce de Erez, principal paso fronterizo entre Israel y Gaza.

Israel recuperó este martes el control de todo su territorio fronterizo con Gaza, donde los milicianos asesinaron a cientos de ciudadanos israelíes y secuestraron a una cantidad aún indeterminadas.

