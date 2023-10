Polémica en Italia: Árbitro Juan Luca Sacchi podría ser sancionado por no darle la mano a su colega asistente Francesca Di Monte

El árbitro italiano Juan Luca Sacchi podría ser sancionado con un partido por no darle la mano a su colega asistente Francesca Di Monte en el túnel de vestuarios antes del partido entre Lecce y Sassuolo.

La imagen fue captada por las cámaras de televisión y desató la polémica en Italia pese a las explicaciones de ambos colegiados y la Asociación de Árbitros.

“En la previa del partido, en el túnel, el árbitro saluda a los capitanes mientras que nosotros tenemos nuestro momento de saludo en el campo antes de que suene el silbato“, explicó Di Monte a la agencia ANSA.

Justo antes del comienzo del partido celebrado el pasado viernes, Sacchi estrechó la mano del capitán del Sassuolo y cuando fue a dársela al del Lecce midió mal y se encontró de frente con Di Monte, que le tendió la mano. Sacchi recondujo su saludo al capitán del combinado local dejando con la mano extendida a su compañera.

“Mi cara parece asombrada y avergonzada simplemente porque me sorprendió. Lamento que se explote un breve vídeo para tocar temas muy pesados que requieren otra forma de respeto y delicadeza. El tema de la falta de respeto y la violencia hacia una mujer me toca muy de cerca, pero no es el caso”, añadió la árbitro a la misma agencia.

“Es increíble cómo ha surgido un caso a partir de este episodio. Ni ella ni yo habríamos imaginado estas reacciones. Negar un saludo a un colega es un gesto que no me corresponde en absoluto”, declaró por su parte Sacchi a la misma agencia italiana.

