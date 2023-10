Thalía generó fuerte controversia por usar filtros y aseguran que no se le ve el ombligo

La empresaria Thalía se mantiene muy activa en la red social de la camarita, donde supera los 21 millones de seguidores, siendo así como busca la manera de estar cercana a todos los que están atentos al contenido que sube a la aplicación.

La reconocida cantante de 52 años no escapa del poder que tienen las redes sociales, pues en más de una oportunidad ha sido fuertemente criticada por como luce, y esta vez no fue la excepción debido a que el pasado lunes subió una galería de imágenes y presumió su cuerpo.

La también actriz posó con una toalla en el cabello, lentes de sol y un bikinazo de dos partes, al tiempo que su abdomen se robó toda la atención por lo delgada que es, pues en diversas oportunidades ha demostrado que ama cuidar su cuerpo con ejercicios.

“¡Que ricoo! Lunes de Zoom en bikini, planificando los nuevos pasos para mi colección #ThaliaSodi. Se vienen cositas”, fue el mensaje que acompañó las postales.

La publicación supera los 1,000 comentarios de una gran cantidad de personas que se tomaron unos segundos de su tiempo para opinar del cuerpo de la empresaria, teniendo en cuenta que no sería la primera vez la critican por el presunto abuso del filtros, y en la primera imagen fue bastante atacada.

A su vez, muchos de sus fanáticos le preguntaron por su ombligo porque algunas personas creen que no se le ve.

“Y Thalía no tiene ombligo. No se lo veo”, “Lo mismo me preguntaba. ¿Y el ombligo?”, “se lo quitaron los filtros. Es que ella o quien pone estas fotos no se dan cuenta de esos detalles”, “conozco personas que tras cirugías estéticas no les dejan hasta que sabe la piel y nuevo ya vuelven para que se los reconstruyan. Pero también puede ser el filtro”, “hasta un diente de le ve más para dentro yo pienso le hicieron mucho Photoshop”, “Dios mío tanto filtro que le desapareció el ombligo”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

