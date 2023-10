Thalía es fuertemente criticada por cantar regional mexicano y dicen que estaría imitando a Shakira

La cantante Thalía desde hace algunos días viene compartiendo que este miércoles 4 de octubre es el lanzamiento de su nueva canción que se llama ‘Bebé, perdón’ y que además está inspirado en el regional mexicano, un género completamente nuevo para ella. Además, ha recibido una gran cantidad de críticas por parte de los internautas.

Los comentarios negativos por este nuevo tema se registran porque algunos creen que se estaría copiando de la canción más reciente de la colombiana Shakira, y es que estamos hablando de ‘El Jefe’, género que también está inspirado en el mismo que ahora interpreta la mexicana.

“Qué emoción, bellezas. Esta medianoche ya sale el videoclip de #BebéPerdón una canción muy especial para mí, un abrazo a mis raíces, a aquello que siempre ha estado allí. Hoy nos vemos en #BillboardLatinWeek”, fue el mensaje que acompañó la publicación.

La mexicana de 52 años no deja de recibir comentarios en su contra por la canción que solamente está a horas de ser estrenada, y es que algunos de sus seguidores de la red social de la camarita han dicho que este tipo de cosas suceden cuando el artista no tiene un género musical definido.

Las comparaciones estuvieron a la orden del día, siendo así como destacaron algunas similitudes con Shakira, y es que lo mismo ocurrió con Karol G, quien hace poco sacó el tema ‘Mi Ex Tenía Razón’ y creen que el video de ‘La Bichota’ y el de la esposa de Tommy Mottola aparentemente tendrían mucho en común.

“Ella muy guapa, pero la canción es horrible, no tiene ritmo ni nada”, “Me da la impresión que quiere copiar a Karol G o Shakira… Ella usualmente no utiliza la palabra ‘bebé’ eso es algo más colombiano”, “A mí tampoco me transmite nada la canción”, “Qué fea canción”, “Creo parece el video de Karol G”, “Ella no encuentra su firma, estas canciones no son para todos, ella no da lo que tiene que dar pues”, “Después de Shakira viene ella de copiona”, “¿Por qué está gente está haciendo música tan fea?”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

