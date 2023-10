Egipto habría advertido a Israel días antes del ataque de Hamás, según el presidente del comité estadounidense

Las recientes revelaciones del presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Michael McCaul, han puesto en el punto de mira la supuesta advertencia previa de Egipto a Israel.

Según McCaul, Israel recibió una alerta de advertencia de Egipto sobre una posible violencia solo tres días antes de la devastadora incursión transfronteriza de Hamás.

Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rápidamente desestimó estos informes, calificándolos de “absolutamente falsos”, según un informe de la cadena BBC.

Las acusaciones han intensificado el escrutinio sobre los servicios de inteligencia israelíes, quienes enfrentan dudas sobre su incapacidad para frustrar el ataque más mortífero de militantes palestinos en los 75 años de historia de Israel.

Hamas: La advertencia anticipada de Egipto

El presidente McCaul reveló este acontecimiento luego de una sesión informativa de inteligencia a puertas cerradas para legisladores sobre la escalada de la crisis en Medio Oriente. Durante esta sesión informativa, compartió que “sabemos que Egipto advirtió a los israelíes tres días antes que un evento como este podría ocurrir”.

Si bien no profundizó en información clasificada, enfatizó que “se dio una advertencia”. El republicano de Texas señaló que aún queda una duda sobre el nivel en el que se recibió la advertencia.

Un funcionario de inteligencia egipcio, que habló bajo condición de anonimato, corroboró las afirmaciones de advertencia. El funcionario informó a Associated Press que Egipto había advertido repetidamente a los israelíes sobre un evento importante inminente que se originaría en Gaza.

“Les advertimos que se avecinaba una explosión de la situación, muy pronto y que sería grande. Pero subestimaron tales advertencias”, dijo el funcionario. El funcionario señaló que las autoridades israelíes habían minimizado la amenaza que surgía de Gaza, centrándose, en cambio, en Cisjordania.

Sin embargo, The Financial Times citó a dos funcionarios anónimos familiarizados con el asunto y afirmaron que no había información concreta sobre un ataque específico.

La negación del Primer Ministro Netanyahu

En respuesta a estas acusaciones, el Primer Ministro Netanyahu desestimó categóricamente cualquier insinuación de que Israel hubiera sido advertido de la inminente incursión. Describió estas afirmaciones como “noticias totalmente falsas”, según BBC.

En los últimos días, la situación en la región ha empeorado. Más de 1,500 militantes llevaron a cabo un ataque coordinado por tierra, aire y mar contra la barrera de seguridad de Gaza, lo que provocó una trágica cifra de muertes de 1,200 en Israel.

Al mismo tiempo, los ataques aéreos israelíes contra Gaza se han cobrado más de 1,000 vidas y el territorio se enfrenta a una grave crisis eléctrica debido al agotamiento del combustible en su única central eléctrica.

Hamás ha expresado su condena a los comentarios del presidente estadounidense Joe Biden, calificando la respuesta de Israel a los ataques como un “acto de pura maldad”. El grupo palestino afirma que los comentarios de Biden son “incendiarios” y tienen como objetivo aumentar las tensiones en la Franja de Gaza.

En respuesta al ataque de Hamás, Estados Unidos anunció su intención de desplegar un portaaviones, barcos y aviones en el Mediterráneo oriental. Además, Estados Unidos se comprometió a suministrar a Israel equipos y municiones adicionales a medida que la situación en el Medio Oriente continúe desarrollándose.

