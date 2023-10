Estudiantes de Harvard se retractan de su polémica carta contra Israel tras ataque de Hamás

En medio de una oleada de críticas, varios grupos de estudiantes de Harvard han retirado sus firmas de una controvertida declaración que calificaba a Israel de “totalmente responsable” de la violencia actual en la región. Hasta el martes por la noche, al menos cinco de los 34 firmantes originales habían retirado sus respaldos, y la lista completa de grupos que apoyaban la declaración se eliminó de la versión pública de la misma.

La declaración inicial fue redactada por el Comité de Solidaridad Palestina de Pregrado de Harvard y desató una severa condena, además de llamados de miles de afiliados de Harvard para desautorizarla. Aunque la declaración no condenaba explícitamente la violencia contra civiles israelíes, un portavoz del grupo declaró más tarde que “el PSC se opone firmemente a la violencia contra civiles: palestinos, israelíes u otros”.

Uno de los grupos que retiró su firma, Act on a Dream, explicó a The Crimson que lo hizo debido a una “falta de comunicación y diligencia debida al compartir la declaración con toda la junta”. Aclararon que el respaldo no reflejaba las opiniones individuales del grupo sobre la violencia en Palestina e Israel.

“Como organización, queremos expresar nuestra empatía y solidaridad con todas las víctimas que han sido afectadas por la violencia en la región”, dijeron.

Otro grupo, HUNSA, lamentó que su firma se interpretara como un apoyo tácito a los recientes ataques violentos en Israel y retiró su apoyo para mantener su postura en contra de la violencia de Hamás y en apoyo de la paz.

“Para garantizar que nuestra postura sobre la condena de la violencia de Hamás y el apoyo a una paz justa siga siendo clara, retiramos nuestra firma de la declaración“, dijeron.

Ghungroo también se retractó de su firma, expresando que se solidariza con las víctimas tanto israelíes como palestinas y condena firmemente la violencia perpetrada por Hamás.

Danielle Mikaelian, estudiante de la Facultad de Derecho de Harvard y miembro de la junta directiva de un grupo cofirmante, escribió en X el martes por la tarde que encontraba la declaración “atroz” y renunció a su cargo. “Lamento el dolor que esto causó. Mi organización no tenía un proceso formal y ni siquiera vi la declaración hasta que firmamos”, escribió.

Preocupación por la seguridad

Las preocupaciones sobre la seguridad de los estudiantes han surgido en medio de esta controversia.

Varios sitios en línea publicaron información personal de estudiantes vinculados a grupos que respaldaron la declaración, lo que incluye nombres completos, años de clase, empleos anteriores, perfiles de redes sociales, fotografías y lugares de origen.

La declaración original de los estudiantes se actualizó para ocultar los nombres de las organizaciones firmantes por razones de seguridad.

La Universidad de Harvard también emitió una declaración, distanciándose de la declaración del PSC y enfatizando que ningún grupo de estudiantes habla en nombre de la universidad ni de su liderazgo, destacando la importancia del derecho de los estudiantes a expresar sus opiniones.

Sin embargo, varios prestigiosos exalumnos de la institución, incluyendo a varios políticos importantes, criticaron a la universidad por falta de contundencia.

