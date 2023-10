Hombre de Texas es ejecutado tras haber asesinado en el 2000 a una anciana en un robo de auto

Un juez federal rechazó el viernes una petición para detener una ejecución de un reo en Texas que había explicado en una demanda que las drogas que le inyectarían la semana siguiente estuvieron expuestas a calor extremo y humo durante un incendio, lo que no las hacía seguras.

La Oficina del Procurador General de Texas dice que las pruebas hechas tras el incendio en muestras de los suministros estatales de pentobarbital, la droga usada en las ejecuciones, demostraban que “siguen siendo potentes y estériles”.

Asimismo, Jedidiah Murphy, de 48 años, fue declarado muerto tras la aplicación de una inyección de la penitencia estatal de Huntsville al dispararle fatalmente en octubre del año 2000 a Bertie Lee Cunningham, de 80 años, en Dallas. La víctima perdió la vida durante el robo de su vehículo.

“A la familia de la víctima, me disculpo sinceramente por todo esto“, expresó Murphy mientras permanecía atado a una camilla en la cámara de muerte y después de que un pastor cristiano, con su mano derecha sobre el pecho del recluso, orara por la familia de la víctima y los familiares y amigos del reo.

“Espero que esto ayude, si es posible, a darle un cierre“, manifestó Murphy.

Posteriormente, empezó a recitar largamente el Salmo 34, que terminó con: “El Señor redime el alma de sus siervos, y ninguno de los que en él confían será condenado”.

Tras decirle al alcaide que estaba listo, el hombre giró la cabeza hacia una amiga que observaba a través de una ventana y le dijo: “Dios los bendiga a todos. Está bien. Díganle a mis bebés que los amo”. Luego gritó: “¡Bella es mi esposa!”

Cuando la inyección letal hizo efecto, respiró dos veces apenas audible y pareció quedarse dormido, informó CBS News.

El pastor estaba junto a él, con su mano en el corazón de Murphy, hasta que el médico ingresó a la habitación 20 minutos para examinar al recién fallecido y declarar su muerte a las 10:15 de la noche, 25 minutos después de que iniciara la aplicación.

Durante las presentaciones en la corte, la defensa de Murphy cuestionó las pruebas de dos robos y un secuestro usadas por los fiscales para persuadir al jurado en la fase de pena de su juicio que el sujeto sería un peligro futuro, una conclusión legal necesaria para asegurar la pena de muerte.

Murphy aceptó haber asesinado a Cunningham, pero por mucho tiempo había negado haber cometido los robos yo el secuestro.

El equipo legal del acusado alegaron que esos crímenes eran la evidencia más sólida que los fiscales tenían para demostrar que Murphy representaría una amenaza continua, pero las pruebas que lo relacionaban con los crímenes eran problemáticas, incluyendo una identificación cuestionable del hombre por una de las víctimas.

Los fiscales argumentaron en contra de las pruebas de ADN, señalando que la ley estatal solo permite pruebas posteriores a la condena de prueba vinculadas con la culpabilidad o la inocencia y no con la sentencia del acusado en cuestión.

Igualmente, calificaron la petición de suspensión de Murphy como “manipuladora” e indicaron que debería haberse presentado hace años.

“Un recluso capital que espera hasta el último momento para presentar reclamaciones que están disponibles desde hace tiempo no debería quejarse de que necesita más tiempo para litigarlas”, escribió la oficina del fiscal general en su petición al tribunal superior.

Murphy expresó por mucho tiempo su remordimiento por haber matado a la anciana.

“Me despierto con mi crimen todos los días y nunca he pasado un día sin un sincero remordimiento por el daño que he causado”, escribió el recluso en un mensaje que envió a inicios de 2023 a Michael Zoosman, quien mantuvo correspondencia con el hombre y es co-fundador de L’chaim! Judíos contra la pena de muerte. El reo era judío.

Murphy es el sexto recluso de Texas y el vigésimo en Estados Unidos ejecutado este año 2023.

