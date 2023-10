Ricardo La Volpe se disculpó públicamente con Cuauhtémoc Blanco por dejarlo fuera de Alemania 2006

El exseleccionador de México, Ricardo La Volpe, se disculpó públicamente este martes con el exjugador del Tri Cuauhtémoc Blanco por haberlo dejado fuera de la convocatoria final para disputar el Mundial de Alemania 2006.

Durante la conferencia de prensa que La Volpe tuvo a propósito de su exaltación al Salón de la Fama del Fútbol Internacional, que ingresó en total 17 exjugadores y técnicos, una de la charlas estuvo enfocada a la polémica que mantuvo con Cuauhtémoc quien también obtuvo su boleto hacia la inmortalidad.

“Si me equivoqué, perdón. Cuauhtémoc es un gran jugador, un líder dentro de los grandes jugadores y estar en este Salón de la Fama se lo merece, pero siempre dije que me pude haber equivocado o no, tal vez mi equivocación está en que yo digo que los sistemas de juego están por encima de los jugadores. Para mí el fútbol es un ajedrez, para mí no entraba dentro del sistema de juego”, dijo el argentino.

Posteriormente, cuando le tocó el turno a Cuauhtémoc de subir a la tarima para recibir su homenaje, tomó testigo de las declaraciones de La Volpe y aseguró que aunque se molestó por no haber sido convocado en aquella oportunidad, no guardó nunca ningún tipo de rencor hacia él.

“Ya lo dije muchas veces, si lo veo lo saludo, pero lo voy a decir porque así soy, si me encabronó que no me haya llevado (…) Yo no tengo ningún problema, hay un Dios que todo lo ve y todo lo juzga; obvio que si me dolió muchísimo, pero si lo veo no tengo problema en saludarlo porque eso se llama ser rencoroso y yo no soy rencoroso, no soy mala persona”, dijo al respecto el segundo máximo goleador de México.

Lo más llamativo de la jornada fue cuando, a pesar de todos los rumores de la mala relación con el pasar de los años a raíz de la exclusión del atacante, se fundieron en un abrazo durante la ceremonia.

¡Histórico! Se abrazan Cuauhtémoc Blanco y Ricardo La Volpe. De hecho el '10' la agarra la cabeza en señal de reconociniento. pic.twitter.com/qwaLX3QyZw — René Tovar (@Rene_Tovar) October 11, 2023

La segunda exaltación de futbolistas al Salón de la Fama del fútbol recibió a figuras de la talla mundial como Francesco Totti, el DT Carlo Ancelotti o Kaka’, entre otros.

