Steve Scalise es el nominado por los republicanos para presidir la Cámara de Representantes

La bancada republicana votó favorablemente por Steve Scalise para que sea su candidato a presidente de la Cámara de Representantes en reemplazo de Kevin McCarthy. Después de días de deliberación entre Scalise y Jim Jordan, finalmente se decantaron por el representante por Luisiana en una votación que quedó 113 a 99. Sin embargo, ya algunos congresistas han manifestado su negativa a apoyarlo, por lo que no tiene garantizada su elección.

Ahora Steve Scalise deberá lograr 217 votos en el Pleno de la Cámara en una votación prevista para esta tarde. Al igual que como ocurrió con McCarthy, su elección podría ser complicada ya que la mayoría republicana es muy justa, con 221 escaños, y la ruptura del partido ha quedado en evidencia.

A pesar de que Scalise había recibido el apoyo de muchos republicanos considerados del ala más extremista, el expresidente Donald Trump había manifestado su apoyo a Jim Jordan. “Jim, su esposa Polly y su familia son excepcionales. ¡Será un gran presidente de la Cámara y cuenta con mi total y completo respaldo!”, había declarado Trump en su red Truth Social.

De hecho, de acuerdo con el periodista especializado Jake Sherman, de NBC News, Scalise ya enfrenta una especie de rebelión en su contra a poco tiempo de ser elegido por una mayoría en su partido. El congresista Max Miller ya habría advertido que votará por Jim Jordan y que no tiene planes de cambiar su apoyo, según informó el periodista en su cuenta X.

El también congresista republicano Thomas Massie confirmó su negativa a votar por Scalise: “Las sorpresas son para los niños pequeños en las fiestas de cumpleaños, no para el Congreso. Entonces, le hice saber a Scalise en persona que no tiene mi voto en la asamblea, porque no ha articulado un plan viable para evitar un ómnibus”, escribió en X.

Se prevé que en la votación los demócratas propongan al representante de su partido, Hakeem Jeffries.

La agenda de Scalise

Desde que presentó su nombre para presidir la Cámara de Representantes, Scalise, de 57 años de edad, ha presentado sus credenciales.

En un comunicado, Scalise subrayó su estilo de liderazgo, resaltando su historial de reunir puntos de vista diversos dentro de la Conferencia para lograr consenso en momentos en que otros pensaban que era imposible.

Mencionó sus logros anteriores como líder de la mayoría, donde se comprometió a convertir la agenda conservadora en acción legislativa y facilitar un proceso legislativo basado en el orden regular y la contribución de los miembros.

Scalise destacó que la administración de Joe Biden ha llevado al país “al borde del abismo” con problemas como la creciente deuda, la frontera abierta, la disminución del suministro de energía y el aumento de la delincuencia.

Sigue leyendo: