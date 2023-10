VIDEO: Regina Castro, hija de Angélica Rivera, sufre dolorosa caída y pierde varios dientes frontales

A través de su cuenta de Instagram, Regina Castro –hija de la ex primera dama, Angélica Rivera – compartió un video en el que se le puede ver con una mascarilla y en el doctor, debido a la pérdida de varios dientes frontales. La hija menor del productor José Alberto, “El Güero”, Castro estaba practicando salto con su caballo y tras la aparatosa caída quedó lastimada. 0

En sus historias de Instagram contó: “Lo que pasa es que literalmente me estampé. Después del salto, el objeto en el que yo estaba parada se siguió muy recto y luego había pavimento y se fue directo contra la pared, pero antes de que se cayera me aventó y pues me caí de boca”.

La joven de 18 años conversó con sus seguidores y no sólo mostró los dientes que perdió y todos los que se le rompieron, también expuso buena parte del proceso médico para que se los arreglaran. La hija de la ex primera dama agregó que durante todo este duro momento en lo único en lo que podía pensar era en cuándo podría volver a subirse al caballo, admite que ni los paramédicos podían creer semejante pregunta.

Entre risas asegura que el fin de semana volverá a subirse al caballo. Contó que cuando se la llevaron los paramédicos la cedaron por el dolor, y esto la llevó a preocuparse por el caballo, pero al parecer el animal está bien.

Según reportó Mezcalent, REginac informó que ya está recibiendo tratamiento especializado para recuperar las piezas dentales que se le cayeron y aseguró que está dispuesta a soportar cualquier dolor con tal de poder sonreír como antes.

