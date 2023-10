Exjugador del Real Madrid cuenta todo lo que sufrió para salir del conflicto en Israel

El futbolista español José Rodríguez Martínez, quien forma parte de la institución deportiva del Hapoel Tel Aviv, se vio obligado a abandonar recientemente Israel debido a los constantes bombardeos y enfrentamientos que se han registrado los últimos días en una escalada armada que amenaza a toda la región.

En una entrevista ofrecida a Marca España el jugador de 28 años y antiguo mediocampista del Real Madrid reveló todo lo que tuvo que vivir para poder abandonar Israel lo antes posible ante la creciente ola de bombardeos que ha sufrido el país por parte del grupo Hamas.

“Estoy ya en casa, en España. Tengo sentimientos encontrados. Por una parte me encuentro bien por haber podido salir, pero por otra estoy pensando todo el rato en lo que se está viviendo allí. Tengo muchos amigos en la zona. Tengo toda mi vida allí. Estoy a salvo, pero conectado todo el rato con Israel”, mencionó el jugador que milita en el Hapoel Tel Aviv.

“No me quiero meter en política. Dicen ‘hay que parar ya’. Pero es que no se trata de parar ya. Se trata de que en Israel no ha muerto gente, han asesinado a gente. No es lo mismo. Entiendo que, en algunas guerras, mueren inocentes y forma parte de eso. Pero coger a niños y decapitarlos es algo que no tiene nombre”, añadió.

José Rodríguez detalló que tuvo que refugiarse en un búnker para poder estar protegino de los bombardeos debido a que la zona en la que vive se encuentra a escasos 60 kilómetros de la franje de Gaza; este se ha convertido en el centro de todas las operaciones militares por parte de ambos bandos desde el inicio de las hostalidades.

“Cuando suenan las sirenas en todo el país, dependiendo de la zona, tienes un tiempo para entrar al búnker. En mi zona, que está a 60 km de la franja de Gaza, tienes un minuto y medio desde que suena la alarma para entrar en el búnker. Tampoco es alarmante porque tardas tres segundos en entrar en el búnker. Y, después, tienes el mismo tiempo para salir cuando deja de sonar”, explicó.

“La gente está confundida porque no sabe realmente el tiempo que estás allí dentro. No está días ni horas, son 5 o 10 minutos como máximo. Cuando las alarmas dejan de sonar, cuentas otro minuto o minuto y medio y sales otra vez para fuera”, concluyó el futbolista.

