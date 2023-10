Mike Tyson revela que su promotor Don King posiblemente amañó algunas de sus peleas

Mike Tyson es considerado uno de los mejores boxeadores de la historia en la categoría peso completo, el estadounidense peleó en el ring por 20 años y dejó récord de 55-6 en toda su extensa carrera.

Durante su carrera Tyson tuvo como promotor a Don King y aunque para nadie es un secreto las grandes polémicas en las que ha estado envuelto, hace poco “Iron Mike”, como suelen apodarle, reveló en el podcast Boxing Arabia, acompañado de John y Tyson Fury, algo que jamás había contado sobre su promotor.

El exboxeador reveló que tuvo ayudas de los árbitros en varios enfrentamientos, pero que esas ayudas el jamás las pidió y todo fue armado por Don King, quien para cuidar sus intereses pactaba con los jueces de la pelea y echar una mano a Tyson en caso de requerirla.

“Hubo peleas que tuve en las que mis oponentes no sabían que estaban peleando contra mí y contra el árbitro. Ni siquiera yo lo sabía, luego me enteré de lo que estaba pasando… y claro, después me lo hicieron a mí”, contó Tyson.

Mike Tyson / Getty Images

De hecho Tyson contó una pelea puntual en la que se notó la ayuda del árbitro y fue en la larga cuenta de 10 en la pelea ante James “Buster” Douglas en 1990. En aquella oportunidad el de Brooklyn llevó a la lona a Douglas en el octavo asalto y solo en levantarse, Douglas tardó más de 10 segundos.

Lo que pudo ser un nocaut de Tyson en el octavo round no sucedió por una pequeña ayuda del árbitro. Sin embargo en el décimo asalto, se consumó el nocaut. Tyson cree que Don King tuvo intervino de alguna manera en aquella pelea.

“Don King hizo esa idiotez; Don King me tendió una trampa. Nunca lo había dicho antes, pero tenía sentido. El 42-1 (las apuestas en contra de Douglas), yo podría haber ganado, pero él y el árbitro hablaron de esa mierda”, explicó Tyson.

En resumen, en aquella pelea que se llevó a cabo en Tokio, Tyson era el gran favorito a ganar por nocaut. Por lo que incluso una pelea de 12 rounds, significaría una gran ganancia para quien haya apostado a Douglas. Es por eso que en el octavo round, la cuenta regresiva del árbitro fue extremadamente lenta y el propio Tyson tiene claro que Don King tuvo las manos metidas en eso, lo que significó una traición para Mike.

Don King estuvo involucrado por años en realizar apuestas ilegales, abuso de drogas, acoso sexual y hasta por robarle dinero al propio Tyson, motivo por el que el exboxeador lo demandó en 1998 por $100 millones de dólares, de los que al final terminó recibiendo solo $14 millones.

