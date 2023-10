Miles Bridges enfrenta una nueva orden de arresto que pone en riesgo su carrera en la NBA

La carrera del jugador estelar de los Charlotte Hornets, Miles Bridges, ha estado inmerso en una serie de polémicas que pusieron en peligro su carrera dentro de la NBA por haber agredido físicamente a su pareja y todo parece indicar que esta práctica la volvió a cometer recientemente.

De acuerdo con la información suministrada por los periodistas de WSOC-TV, Jessica Allen y Glenn Counts, el alero de los Hornets se enfrenta a una nueva orden de arresto por su caso de violencia al violar una orden de alejamiento impuesta por las autoridades estadounidenses; el jugador rompió el parabrisas del vehículo de su ex pareja en su casa recientemente y las autoridades lo están buscando.

Hasta ahora no se conoce mayor información sobre los motivos de este hecho debido a que el jugador todavía no ha sido detenido y hasta ahora la orden de arresto no se ha hecho pública; los periodistas afirmaron que recibieron un adelanto informativo por parte de las autoridades.

Los Hornets informaron que se encuentran al tanto de la situación que se registró con el vehículo de la expareja de Bridges; a pesar de eso detallaron que se encuentran verificando la información. Es importante recordar que el equipo ya se encuentra en una situación complicada por su decisión de renovar el contrato del alero que se había convertido en una de las figuras estelares de la plantilla.

Miles Bridges agredió físicamente a su pareja en presencia de sus dos hijos en julio de 2022 y tras un proceso judicial fue condenado a tres años de libertad condicional y a 10 años de orden de alejamiento; aunque esto parece no importante a la estrella de la NBA.

En lo deportivo el alero de los Hornets se enfrenta a un total de 10 partidos de sanción por parte de la NBA luego que se le eliminaran 20 de los 30 que había sentenciado el campeonato en primera instancia; lo que sucede es que esos duelos eliminados se consideraban ya cumplidos dado que el jugador no formó parte de la competición durante el curso 22-23.

