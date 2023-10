Neymar tras ser agredido por un fanático después del partido: “Si se queja tanto debería estar en el campo él, no yo”

Este martes la selección de Brasil se llevó una sopresa en casa al empatar con marcador 1-1 ante Venezuela por la fecha 3 de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026. Un gol de Eduard Bello a falta de cinco minutos para el final, hizo que la Canarinha dejara dos puntos perdidos como local.

Ante este empate, los jugadores se fueron con enojo al vestuario, en particular Neymar Jr. que no pudo desplegar todo su juego en el campo para marcar diferencia. Por otro lado desde el público, también se sentía el enojo y frustración por ver a su selección empatando.

Esta mezcla de emociones terminó con un lamentable episodio, en el que el astro brasileño fue golpeado con un objeto desde el público justo antes de entrar al túnel que dirige a los vestuarios. Ante esta situación Neymar se sacó de foco y se le pudo ver encarando al hincha brasileño.

EITA! O QUE FOI ISSO? JOGARAM PIPOCA NO NEYMAR E ELE FICOU REVOLTADO! MANDOU O TORCEDOR PRA AQUELE LUGAR! ⚠️🚨 Alerta de clima muito tenso na Arena Pantanal! Pqp! O que aconteceu? O camisa 10 ficou muito bravo! 🤬🤬🤬 pic.twitter.com/49XtPfHZG5 — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) October 13, 2023

Posterior al episodio entre el fanático y el jugador de la selección brasileña, el propio Neymar salió a comentar lo sucedido y condenó lo sucedido como un acto negativo.

“Ni siquiera vi lo que era, pero cuando me golpeó me puse nervioso. Condeno este tipo de actitudes, no se deben hacer, es malo para el fútbol, para el ser humano. Una persona que hace este tipo de cosas no es una persona educada, no podrá educar a un niño de la mejor manera posible”, inició el jugador del Al Hilal.

Neymar además lanzó una fuerte frase increpando a los que lo critican por no dar el nivel que ellos esperan en el campo de juego. “Si se queja tanto debería haber entrenado mejor y estar en el campo él, no yo.”

Por otro lado ofreció disculpas a la afición brasileña y recalcó todo el esfuerzo que hacen, tanto él como sus compañeros, para vestir los colores de su país en cada partido. “Obviamente estábamos en el campo dando lo mejor de nosotros, y muchas veces el resultado no llega, no es lo que el aficionado espera. No vengo aquí de vacaciones ni mucho menos a pasear, vine a hacer lo que más me gusta que es jugar al fútbol y defender a mi país”, concluyó el delantero de 31 años.

Luego de este empate en casa, Brasil deberá visitar el próximo martes a Uruguay por la cuarta fecha de las Eliminatorias. Actualmente el equipo dirigido por Fernando Diniz se ubica en la segunda posición y deberá ir por los tres puntos ante la oncena charrúa para no perder terreno en la tabla.

