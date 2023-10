“Si no quiere pelear conmigo el CMB debería despojarlo de sus títulos”, Benavídez lanzó duro ultimátum a Canelo

Hace un par de semanas Canelo Álvarez disputó una de las peleas más esperadas del año ante Jermell Charlo. El mexicano ganó por decisión unánime y retuvo sus cuatro títulos mundiales, ahora se espera que vuelve a subir al ring en mayo de 2024, aunque se desconoce el rival.

Entre los posibles contrincantes que podría tener Canelo se encuentra el estadounidense de ascendencia mexicana David Benavídez. Quien es uno de los mejores boxeadores de la categoría supermediano, mismo renglón que Álvarez y por lo cual muchas personas esperan una pelea entre ambos.

Sin embargo el mexicano de 33 años parece estar esquivando esta pelea, pues desde hace un tiempo el entorno de Benavídez ha propuesto subir al ring para intentar despojar a Canelo de sus cuatro cinturones. Pero sin concretarse nada.

Recientemente en una charla para el canal Little Giant Boxing Benavidez fue contundente en sus declaraciones y lanzó incluso un ultimátum hacia la CMB y el propio Canelo en el caso de que la pelea no se termine de dar.

“Creo que el CMB tiene que hacer lo correcto y si Canelo no quiere pelear conmigo, entonces deberían despojarlo y dejarme pelear por el título. He sido el contendiente número uno durante los últimos dos años y he estado haciendo mi trabajo”, comentó Benavídez.

David Benavídez /Getty Images

Benavídez solo tiene 26 años, un récord invicto de 27-0 y todo un futuro por delante. Y aunque en los últimos meses ha estado presionando por enfrentar a Canelo y pelear por la oportunidad de hacerse de los cinturones de campeón, el joven púgil no se queda obsesionado por eso y prefiere seguir su camino.

“Eso es lo que sucede cuando eres el contendiente número uno, peleas por el cinturón. Así que creo que deberían hacerlo. Haz lo correcto y si no quiere pelear, despójalo. Quiero hacer mi propio carril, no quiero ser solo ese luchador esperando a Canelo”, explicó David.

En una hipotética pelea entre Canelo y Benavídez hay varios expertos que dan al joven boxeador como ganador. Uno de ellos es Óscar de la Hoya, quien hace poco aseguró que Canelo no tendría el más mínimo chance de vencer a Benavídez, e incluso el estadounidense lo vencería muy fácil.

“Benavídez ganaría fácilmente. Tiene mejor repertorio, tiene mejor juego de pies, su jab es increíble. Además el simple hecho de que sea más joven le daría ventaja”, comentó hace poco The Golden Boy en una entrevista para FightHype.

De las 27 presentaciones de Benavídez en el cuadrilátero, 23 las ganó por nocaut. Viene de vencer a Caleb Plant el pasado mes de marzo por decisión unánime y el próximo 25 de noviembre irá ante Demetrius Andrade.

