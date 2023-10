Cruz Azul realizará un documental en el que expondrán todos los casos de corrupción

El mundo del deporte suele ser un espacio lleno de muchos negocios que en algunos casos no se mantienen en el esquema legal que todos esperan y una muestra de esto fue lo que se vivió por muchos años dentro de la Máquina de Cruz Azul bajo las órdenes de Guillermo Álvarez Cuevas como presidente del club entre 1988 y 2020.

Ante este hecho el director general de Creative Show, Carlos Bátiz Ohara, junto a Carlos Carrera y Art Kingdom están preparando la producción de una serie documental llamada “Azul celeste, azul oscuro” que relatará toda la corrupción que se vivió dentro de la organización cementera bajo la administración de la familia Álvarez.

“Soy fanático del Cruz Azul y todo lo que pasa ahí me interesa. Cuando te metes ahí y te vas dando cuenta de lo que pasa sin querer. Te das cuenta que esto no es lo que pasa en Cruz Azul, esto pasa en mi colonia, pasa en la ciudad donde vivo; así como pasa en Tijuana, pasa en Guadalajara. Cruz Azul es el reflejo de México”, expresó Bátiz Ohara.

De acuerdo con el equipo de producción este documental ha tardado un lapso de tres años en su realización y se estrenará a mediados de 2024; trata cada uno de los puntos negativos que vivió el club celeste; además se enfocarán en tomar otros temas como el futuro de la planta de Jasso, Hidalgo, tomada por partidarios de Billy Álvarez y cuya trama dejó un total de ocho personas muertas en el año 2022.

“Sí, hemos tenido problemas y sí ha sido largo el proceso. Llevamos tres años en la producción. La verdad es que nosotros pensamos que lo íbamos a acabar hace un año y medio. Incluso sacamos avances, pero también han pasado situaciones que no han sucedido como cuando pensábamos que iba a ser el final de la serie”, resaltó.

“En el final de la serie obviamente queríamos saber en qué iba a acabar la situación de los Álvarez, en qué iba a acabar la situación de la planta. Si iba a ser un final feliz o si finalmente iba a haber esa reunión de hermanos, de compañeros de trabajo, y ninguna ha pasado. Y no vemos para cuándo y la gran pregunta es ¿por qué no ha pasado?”, concluyó Bátiz.

Billy Álvarez es acusado de desviar miles de millones de pesos de la Cooperativa y también acusado de lavado de dinero. Actualmente es prófugo de la justicia al tener una orden de aprehensión por parte de las autoridades mexicanas.

Respaldo del equipo

El rodaje de este documental también ha contado con el apoyo de diversos futbolistas históricos de la Máquina de Cruz Azul como Julio César Domínguez, Roberto Alvarado, Yoshimar Yotún y Luis Romo.

“De los que te puedo decir que aceptaron son el Cata, el Piojo, Yotún, y en su momento fue Romo. Curiosamente ya no están, se fueron. Pero el Cata fue muy cuestionado, mucha gente lo quiere y mucha gente también no lo quiere. Yo lo que puedo decir y le puedo reconocer es que tuvo el valor de sentarse y responder todo lo que yo le pregunté, dijo: ‘yo no sé, no tengo la más remota idea’; asegura que el equipo no se vendió en ningún momento, que nadie se vendió. La gente opina lo contrario, hay unos que dicen que sí y otros que no, pero tuvo el valor de dar la cara y hay otros que para nada”.

