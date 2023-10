Dejaron EE.UU. para ir a luchar con “cuchillos y gas pimienta” a Israel contra milicianos de Hamás

Una pareja de israelíes abandonó Estados Unidos para regresar a su país y así luchar con “cuchillos y gas pimienta” contra terroristas de Hamás, que el 7 de octubre comenzaron una serie de ataques violentos que han dejado cientos de muertos y heridos.

“Solo algunos cuchillos y gas pimienta. Nunca quieres usar esas cosas, pero por si acaso. No puedo dar la cara porque tengo miedo, no solo por ser judía e israelí, también porque voy a enlistarme en la reserva”, expresó Gal a CNN mientras empacaba y organizaba parte de sus pertenencias.

Gal tiene un hijo de dos años con su esposo Adam. Vivían en Estados Unidos desde 2018, hasta que hace una semana decidieron regresar a Israel luego de que recibieron muchos mensajes de texto y llamadas telefónicas de parte de sus familiares y amigos que están en Israel.

“Fue el peor día en la historia de Israel”, manifestó Adam a la cadena internacional de noticias. “La parte racional de mi mente decía: ‘gracias a Dios que estamos aquí y no en Israel’. Después de ese alivio inicial, me entraron unas ganas tremendas de ir a ayudar. Si no voy a Israel ahora, ¿soy realmente israelí?”, agregó la esposa.

Ciudadanos israelíes regados por varias partes del mundo han tomado vuelos hacia el país para apoyar al Ejército frente a los ataques que ha sufrido.

“Formamos nuestra familia. Tenemos mucho que perder aquí”, reconoció él.

“Esto es muy importante”, dijo ella.

Adam contó que sus abuelos son sobrevivientes del Holocausto y que saben lo que pasará si llegan a perder su nación. Por eso, afirmó que para ellos proteger Israel es garantizar su futuro.

Gal sirvió en las Fuerzas Aéreas israelíes, mientras que Asam estuvo en las Fuerzas Especiales.

El hombre expresó que, luego de aterrizar, visitarán a uno de sus abuelos y que probablemente al día siguiente ambos ya estén llevando uniforme militar.

“Tengo miedo, nunca he estado tan asustada en mi vida. Por llevar a mi hijo a una zona de guerra activa. Estoy volando hacia un lugar del que todo el mundo está saliendo. Es como si no pudiera hacer otra cosa. Tengo que ir”, dijo Gal.

