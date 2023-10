Exesposa de Dani Alves le da la espalda por completo: “Para mí ha muerto, no existe”

El futuro de Dani Alves cada vez se ve más complicado por su juicio sobre la presunta agresión sexual que realizó a una mujer de 23 años en la discoteca Sutton de la ciudad de Barcelona; el antiguo jugador brasileño del FC Barcelona y de los Pumas de la UNAM se encuentra desde hace 10 meses en la prisión Brians II y desde entonces ha ido perdiendo a cada una de las personas que defendían su caso.

La más reciente de estas fue su exesposa y madre de sus hijos, Dinorah Santana, quien decidió finalmente hablar toda la verdad sobre la detención del histórico lateral de la selección de Brasil durante una entrevista ofrecida al programa español ‘Cuatro al día’; en sus palabras la antigua pareja del jugador aseguró que se sintió usada por haberlo defendido tanto tiempo.

“Yo todo lo que he hablado (con Alves), y tengo aquí los WhatsApps, era orientado a lo que tenía que decir. ‘Mira, vas a llegar al aeropuerto, vas a tener prensa, tú vas a decir esto y esto. Cuando tu salga de la cárcel, tú vas a decir esto, esto y esto´. Nadie me ha presionado, pero lo hice por ayudar al padre de mis hijos. Me ha utilizado hasta cuando le he servido”, expresó Santana.

“Para mí no existe, para mí ha muerto. Yo siempre he bajado la cabeza, nunca he hecho shows, nunca he hecho escándalos”, agregó Dinorah al referirse sobre el actual vínculo que posee con Dani Alves.

La brasileña también explicó que al momento de llevarse a cabo la detención de Dani Alves en España se le solicitó que se mudara a la ciudad de Barcelona con sus hijos para que pudieran visitarlo constantemente, algo que aceptó y que ahora parece no estar muy de acuerdo a pesar de tener todas las pertenencias del jugador.

“Nos pidieron mudarnos y nosotros nos íbamos a mudar. Yo he buscado colegio. Yo tengo el auto en que se puso esto. Nosotros habíamos estado en la cárcel y luego enseguida le denegaron (la libertad condicional). Y él desapareció. Fue solamente así”, resaltó.

“Ser hijos de un presunto violador es algo muy desagradable. Quiero que desaparezca de mi vida”, concluyó Dinorah Santana al hacer referencia sobre el complicado momento que están viviendo sus hijos por tener a Dani Alves en prisión por una demanda tan alarmante como la de agresión sexual.

