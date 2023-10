J Balvin reacciona a la pulla que le lanzó Bad Bunny en “Thunder y Lightning”

J Balvin rompió el silencio en torno al tema “Thunder y Lightning”, una de las nuevas canciones de Bad Bunny, de su disco “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”. En dicho tema, el boricua dice claramente: “Ustedes me han visto, siempre ando con los mismos, mientras ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin”.

Balvin no tardó en reaccionado y esto fue lo que dijo a través de un video compartido en Instagram: “Nos apoyamos mutuamente, hicimos otra historia, creamos una historia nueva, creo yo, dentro de la música. No entiendo lo que pasa por la mente, realmente no entiendo, pero yo sé que el que yo conozco, parce, es una buena persona, así que realmente a mí eso me tiene extrañado”, dijo J Balvin en un video compartido en Instagram, según citó textualmente EFE.

La afirmación de “el conejito malo” puede interpretarse de muchas maneras, sin embargo se sabe que musicalmente cuando los cantantes se refieren a una persona como “el amigo de todos”, también añaden en la reflexión “silenciosamente” la aseveración de “amigo de nadie”. La misma Taylor Swift hace alusión a esto en su tema “Cardigan”.

Sin embargo, sobre esto sólo Bad Bunny tiene la respuesta, ya que sólo él sabe qué es lo que quiso decir con esto. Según reportó EFE, por su parte J Balvin le deseó lo mejor al novio de Kendall Jenner a quien describió como “muy buena persona”.

“Siempre pillé -supe- que ese man tiene un talento brutal, eso lo pillé mucho antes y siempre supe que iba a ser grande (…) Ese man es buen artista y es muy buena persona, por lo menos lo que yo conozco, me extraña mucho la vuelta (lo ocurrido) pero igual yo (sigo) en alto”, añadió.

En este nuevo material discográfico, Bad Bunny realizó varias colaboraciones con importantes exponentes de la música como: Arcángel, Bryant Myers, De La Ghetto, Eladio Carrión, Feid, Luar La L, Mora, Ñengo Flow, Young Miko y Youngchimi. Junto a él también cantó Feid, cantante colombiano, quien además es novio de Karol G.

