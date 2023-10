Presidente del Porto reta a Cristiano Ronaldo a llegar a los 1,000 goles

A sus 38 años Cristiano Ronaldo sigue con mucha ventaja liderando la tabla de los máximos goleadores históricos del fútbol. Con los dos tantos del pasado jueves ante Eslovaquia, el delantero llegó a 857 goles, 38 más que su más cercano competidor Lionel Messi.

A pesar de su avanzada edad y ver cada vez más cerca su retiro, Cristiano aseguró que se encuentra en excelente estado físico y lo demuestra día a día en su club Al Nassr y también cuando le toca vestir la camiseta de su selección.

“Estoy disfrutando del momento, que es bueno, me siento bien, mi cuerpo está respondiendo a lo que le he dado en los últimos años. Estoy feliz tanto en la selección como en el club. He marcado muchos goles y me siento bien físicamente”, analizó el delantero en la rueda de presa después del partido.

Cristiano Ronaldo celebrando un gol con su selección /Getty Images

De la mano de Cristiano, Portugal selló su clasificación a la próxima Eurocopa 2024 que se realizará en Alemania. Para CR7 será la sexta Euro que jugará. Algo que muy pocos futbolistas han logrado alcanzar en su carrera.

“Portugal se clasificó porque jugó bien, tiene un buen equipo y un excelente entrenador (el español Roberto Martínez). No es casualidad que nos hayamos clasificado”, comentó Ronaldo sobre la participación de su selección en el torneo continental.

El reto a Cristiano Ronaldo

Hace algunas semanas Cristiano Ronaldo recibió un complicado reto por parte de Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente del club Porto, en el cual invitaba al delantero a alcanzar los 1,000 goles antes de finalizar su carrera.

Para Cristiano este número es bastante complicado, actualmente tiene 857 tantos de por vida y su meta más tangible en este momento es redondear la cifra a 900.

“Va a ser bastante difícil, pero se trata de ver cómo estoy mentalmente, mi motivación. Si físicamente las piernas me tratan tan bien como yo a ellas. Ya veremos, son etapas pequeñas. Hasta llegar a los 1,000, primero hay que llegar a los 900. Creo que lo conseguiré”, aseveró.

