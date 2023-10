“Solo quería llamar su atención”, fanático que atacó a Neymar aclaró lo sucedido

El pasado jueves la selección brasileña empató en casa 1-1 ante Venezuela. Un combinado de Brasil que aunque contó con todas sus figuras, no pudo desplegar un juego tan superior como para quedarse con los tres puntos en casa.

Ante este resultado inesperado, se produjo una situación de enojo entre los fanáticos y durante la salida del terreno de juego a los vestuarios al astro brasileño Neymar le impactaron un emvase de palomitas de maíz en la cabeza. Una situación que el futbolista condenó en rueda de prensa y catalogó de inapropiada y mal ejemplo en el fútbol.

Un par de días después el agresor del futbolista fue identificado y tuvo la oportunidad de aclarar lo sucedido, alegando que en ningún momento quiso lastimar a Neymar. Y por el contrario es un gran fan del jugador del Al Hilal.

“Al final del partido bajé las escaleras, donde estaba más cerca de los jugadores. Estaba comiendo palomitas, vino Neymar, grité, llamé y él ni siquiera miró en mi dirección. Le tiré las palomitas, pero no fue así. No tuve intención de decir que había jugado mal“, comentó el fanático en un audio para el portal brasileño Leo Dias.

EITA! O QUE FOI ISSO? JOGARAM PIPOCA NO NEYMAR E ELE FICOU REVOLTADO! MANDOU O TORCEDOR PRA AQUELE LUGAR! ⚠️🚨 Alerta de clima muito tenso na Arena Pantanal! Pqp! O que aconteceu? O camisa 10 ficou muito bravo! 🤬🤬🤬 pic.twitter.com/49XtPfHZG5 — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) October 13, 2023

El portal no reveló el nombre del fanático para proteger su identidad. A su vez también comentó que el acto lo hizo para llamar la atención de Neymar, pero que lo que menos quería era perjudicarlo o reprocharle algo del partido.

“Realmente lo hice para llamar su atención. Parece que lo hice por despecho, pero no lo hice por despecho, lo hice para llamarle la atención”, completó el brasileño que estaba presente en la Arena Pantanal de Cuiabá.

Por otra parte Neymar luego de lo sucedido se expresó al respecto afirmando que “No vengo aquí de vacaciones ni mucho menos a pasear, vine a hacer lo que más amo que es jugar al fútbol y defender a mi país. Obviamente estamos ahí dando lo mejor y muchas veces el resultado no llega y no es lo que los fanáticos esperan”,

Mientras que condenó la actitud del hincha y afirmó que es un mal ejemplo en el fútbol. “Condeno ese tipo de actitud, no hay que hacerlo, es muy malo para el futbol, para el ser humano. Un tipo que hace este tipo de cosas no es un tipo educado, no podrá educar a su hijo de la mejor manera posible. Si se queja tanto debería haber entrenado mejor y estar en el campo”, concluyó el astro brasileño.

