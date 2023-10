Confirman que ningún estadounidense ha logrado salir de Gaza y se desconoce si alguno ha muerto

El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, ha hecho declaraciones que arrojan luz sobre la difícil situación que enfrentan los ciudadanos estadounidenses en Gaza, mientras Israel se prepara para una posible ofensiva terrestre en la región tras una semana de intensos bombardeos aéreos. Según Sullivan, hasta el momento no ha sido posible facilitar la salida de los ciudadanos estadounidenses de la zona.

“Hasta ahora, no hemos podido hacer que los ciudadanos estadounidenses crucen el cruce fronterizo y no tengo conocimiento de que nadie más pueda salir en este momento, aunque no puedo confirmarlo completamente porque es una situación dinámica”, declaró Sullivan a Kristen Welker de NBC en el programa “Meet the Press”, según The Hill.

La magnitud de la crisis humanitaria es evidente, ya que Israel ordenó la evacuación de un millón de personas en Gaza antes de una posible operación terrestre, todo esto en respuesta al ataque mortífero de Hamás que tuvo lugar hace más de una semana.

Organizaciones como las Naciones Unidas y grupos humanitarios han advertido sobre los riesgos de intentar trasladar a un gran número de personas en un plazo tan corto, calificándolo como una situación desastrosa.

Estados Unidos ha emprendido esfuerzos para trasladar a los palestinos estadounidenses a través del cruce de Rafah, que conecta con el noreste de Egipto.

“Como dije, estamos tratando de crear las circunstancias en las que los ciudadanos estadounidenses estén en Gaza y busquen un camino para ingresar a Egipto y, en última instancia, a Estados Unidos o cualquier otro lugar, para que puedan hacerlo. Estamos trabajando en eso mientras hablamos”, agregó el asesor de seguridad nacional.

Sin registros de muertes

Sin embargo, Sullivan no confirmó ni negó si se solicitó a Israel retrasar su operación terrestre para permitir que los civiles abandonen la zona. Según sus declaraciones, “En primer lugar, no voy a entrar en nuestras conversaciones privadas con los israelíes, pero no estamos interfiriendo en su planificación militar ni tratando de darles instrucciones o solicitudes específicas para su planificación militar”.

Una de las principales preocupaciones radica en la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en Gaza, ya que Sullivan no pudo confirmar cuántos, si es que hubo alguno, han perdido la vida en la región hasta el momento.

El asesor de seguridad nacional reiteró que están trabajando incansablemente para facilitar la salida de los ciudadanos estadounidenses a través de un paso en un cruce fronterizo con Egipto. Como afirmó: “Ha sido difícil ejecutar esa operación para facilitar su salida. Seguimos trabajando en eso, y el presidente Biden ha puesto un equipo a trabajar las 24 horas del día porque es una alta prioridad para nosotros poder sacar a los ciudadanos estadounidenses de Gaza”.

