DeSantis se negó a rectificar su postura sobre los refugiados de Gaza

El gobernador de Florida y aspirante presidencial republicano, Ron DeSantis, reiteró su posición el domingo en cuanto a que Estados Unidos no debería admitir refugiados de Gaza en medio del conflicto actual con Israel. Durante una aparición en el programa “Face the Nation” de CBS, DeSantis afirmó: “Los árabes palestinos deberían dirigirse a los países árabes; Estados Unidos no debería acoger a ninguno de ellos”.

Estas declaraciones de DeSantis se dan después de haber generado controversia con sus comentarios durante una campaña electoral en Iowa, donde argumentó que los refugiados serían “antisemitas“. Al respecto, el gobernador expresó: “No sé qué hará Biden, pero no podemos admitir a personas de Gaza en este país como refugiados. Si observamos su comportamiento, no todos son Hamás, pero todos son antisemitas. Ninguno de ellos cree en el derecho de Israel a existir”.

Estos comentarios surgieron inmediatamente después de que Israel instara a los civiles en la Franja de Gaza a evacuar antes de una inminente invasión terrestre planificada en respuesta a los ataques sorpresa de Hamás contra Israel la semana pasada.

Las declaraciones de DeSantis recibieron críticas del exgobernador de Arkansas y compañero aspirante republicano, Asa Hutchinson, quien manifestó que “es peligroso etiquetar a un grupo de personas como simplemente antisemitas”. Hutchinson subrayó la importancia de evitar generalizaciones.

Cultura tóxica

Ron DeSantis, sin embargo, respondió a sus críticos argumentando que estaban desconectados de la realidad en Gaza y desafió a cualquiera a negar la existencia del antisemitismo en algunos de los países de la región, según reportó Fox News.

En sus palabras de este domingo: “Retaré a cualquiera a decir que en algunos de estos países el antisemitismo virulento no es la norma. Si no estás dispuesto a reconocer eso, entonces tienes la cabeza en la arena.”

En su entrevista en “Face the Nation,” DeSantis continuó defendiendo su postura al afirmar que Hamás había contribuido a crear una “cultura tóxica” en la Franja de Gaza. Argumentó que la elección de Hamás en 2006 había sido un problema duradero y que esta organización enseña a los niños a odiar a los judíos, con libros de texto que ni siquiera mencionan a Israel en el mapa.

Según el gobernador, esto prepara a jóvenes para llevar a cabo ataques terroristas. Concluyó sosteniendo que admitir un gran número de refugiados de Gaza en Estados Unidos aumentaría el antisemitismo en el país y fomentaría el “antiamericanismo”.

