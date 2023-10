Hierbas medicinales y otros consejos para combatir los gases

Los gases intestinales son incómodos, y todos en algún momento los hemos padecido, lo cierto es que hay varias maneras de evitarlos como: masticar bien la comida y beber infusiones de jengibre, manzanilla, anís y cardamomo, para aliviar los síntomas.

El doctor especialista en medicina funcional, Carlos Jaramillo, explica que hay dos maneras de llenarse de gases: tragar mucho aire y por los efectos de la digestión, por alimentos que no se procesan bien en el intestino.

En una charla en su canal de Youtube, explica que los gases intestinales suelen generarse durante el proceso de digestión, “tanto de alimentos saludables como de aquellos que pueden ser difíciles de digerir”.

Otra forma de llenarse de gases se produce “al tragar aire mientras comemos o hablamos mientras comemos, lo que se conoce como aerofagia. Las causas gastrointestinales son responsables de la mayoría de los casos de gases excesivos”.

Limpiar el colon ayuda, pero no lo es todo

Aunque una de las maneras más empleadas para eliminar los gases intestinales es limpiar el colon, Jaramillo explica que esta no es necesariamente la solución para los problemas de gases.

La solución no está en tomar un jugo verde, hacer una terapia de jugos y colonterapia, sino que hay que atender otros factores. Por eso, hace varias recomendaciones para solucionar el problema desde su raíz y encontrar alivio.

Un buen proceso de masticación garantiza la salivación y eso a su vez contribuye a asegurar una buena maceración inicial de los alimentos, lo que ayuda a que las enzimas digestivas trabajen de manera óptima.

Otro de los factores que influyen en el proceso digestivo tiene que ver con el nivel de ácido del estómago, que debe tener un pH entre 1 y 2, para garantizar el funcionamiento de la vesícula biliar y la liberación adecuada de ácidos biliares, vitales para la asimilación de grasas y proteínas.

Al garantizar un pH gástrico óptimo, el páncreas y el intestino delgado, esto ayuda al funcionamiento adecuado porque se mantiene “el equilibrio de las poblaciones bacterianas en el tracto gastrointestinal, evitando problemas como el SIBO (sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado), que puede generar gases”.

“El sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado genera gas porque en el intestino no debería haber producción de gas. El intestino casi que debería estar así como adosados con la el alimento y ahí debería haber únicamente bacterias. Bacterias que no sobreviven al oxígeno porque no debería haber aire”, agrega en también graduado en la Universidad de Harvard.

La mayor parte de los problemas gastrointestinales radican en el colon, sin embargo, advierte Jaramillo que “la causa subyacente radica en el mal funcionamiento de otras partes del tracto gastrointestinal”.

Hierbas medicinales que ayudan a combatir los gases

Hay alimentos que por su composición contienen sustancias que irritan el colon, generando gases y molestias Crédito: Shutterstock

Por eso ratifica en la necesidad de mejorar el funcionamiento del estómago a través de un buen proceso de masticación y bebiendo infusiones de hierbas como jengibre, manzanilla, anís y cardamomo.

Según su experiencia con los pacientes, “el jengibre o tomar clavos de olor, hacer alguna infusión con estrella de anís o con manzanilla, pueden funcionar y a muchas personas les va muy bien”.

“Hay suplementos que tienen anís estrellado, cardamomo y jengibre que hacen que disminuya la producción de gas. Algunos vienen con esto y vienen con carbono activado, eso ayuda a que disminuya la producción de gas”, agrega.

Recuerda el especialista la importancia de llevar una alimentación sana, hábitos de vida saludables y controlar el estrés, ya que “es importante recordar que todo el intestino está conectado y que la gestión del estrés juega un papel clave en el bienestar gastrointestinal debido a las muchas redes neuronales presentes en el tracto gastrointestinal”.

Propiedades de las hierbas y especias para combatir los gases

El cardamomo es una especia muy popular, que se emplea para cocinar y para remedios caseros para aliviar problemas digestivos, y según una reciente investigación mejora las funciones metabólicas porque ayuda a quemar grasa y perder peso.

Una reciente investigación comprobó que el cardamomo tiene propiedades que ayudan a quemar la grasa y bajar de peso Crédito: Shutterstock

El anís estrellado, es una planta utilizada desde la antigüedad para aliviar la hinchazón, los gases, como antibiótico natural y otros tantos usos. Lo cierto es que se debe consumir con moderación, ya que puede desencadenar intoxicaciones neurológicas y afectos gastrointestinales.

La propiedad antioxidante del anís estrellado, es la que tiene mayor evidencia científica. Crédito: Shutterstock

El jengibre es una raíz milenaria con propiedades medicinales, proviene de Asia y tiene múltiples propiedades: una de las más poderosas es el poder antiinflamatorio. Se usa para aliviar la distensión abdominal y problemas digestivos, también para el resfriado, para aliviar dolores de cabeza y un sinfín de usos.

El jengibre es un antiinflamatorio natural Crédito: Pixabay

Otras hierbas recomendadas es la manzanilla, por la gran cantidad de sustancias que tiene para mejorar la absorción de algunos nutrientes, por eso se emplea en caso de diarreas, mejora la salud intestinal y del páncreas.También, es reconocida y empleada en remedios caseros por sus propiedades calmantes y relajantes.

Crédito: Imagen de congerdesign en Pixabay | Pixabay

