César ‘Chino’ Huerta se olvida del balompié mexicano y apunta a un club de Europa

El futbolista mexicano y estrella de los Pumas de la UNAM, César ‘Chino’ Huerta, está viviendo un increíble momento en el torneo Apertura 2023 de la Liga MX y especialmente dentro de la selección mexicana bajo las órdenes de Jaime Lozano; la última muestra de su buen juego se vivió con la asistencia que brindó para el 2-0 ante la selección de Ghana en el primer duelo de la doble Fecha FIFA que del presente mes de octubre y que servirá como preparación a su camino para el Mundial de 2026 y la Copa América de 2024.

A pesar de este papel tan importante que demostró en el partido con el Tri, el jugador azteca admitió que no fue tan sobresaliente como él esperaba e incluso siente que llegó a tener un bajón anímico; sin embargo esto no lo frena y enfatizó que desea lograr grandes cosas en su carrera.

En unas recientes declaraciones ofrecidas a TUDN el jugador destacó que desea poder ser uno de los mejores jugadores dentro de la Liga MX para poder despertar el interés de un equipo de Europa y así poder convertirse en uno de los mexicanos que militan en el viejo continente.

“Desde chico me cerraron puertas en muchos lados, ser fuerte mentalmente porque sé que muchos quieren estar en este lugar. Se juntaron muchos factores, en lo personal mentalmente estaba por los suelos, no encontraba mi nivel, surgió la opción de Pumas y no dudé en decir que sí y aprovecharla”, dijo César Huerta.

El ‘Chino’ Huerta destacó que desea seguir acumulando minutos en todos los partidos internacionales que dispute la selección mexicana para poder seguir ganando confianza y aprendiendo de los mejores futbolistas del planeta para poder ser convocado por Jaime Lozano en el camino rumbo al Mundial de 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y el mencionado México.

“Se lo amerito al trabajo, es lo que me ha permitido estar en gran nivel, se junta la confianza y con la oportunidad es cuando surge la suerte. Voy paso a paso, el martes es el partido más importante, mañana me levanto con el juego del martes en mente y puedo aspirar a muy grandes cosas”, resaltó.

“He tenido muchos profes que me han puesto a perfeccionar la zurda y por eso me han salido goles muy buenos, pero se lo debo al trabajo, a la repetición y eso me ha permitido elevar el nivel”, concluyó Huerta en sus declaraciones.

Sigue leyendo:

–Jesús Corona no descarta su regreso a Cruz Azul: “Siempre estaremos para la institución”

–Gerard Piqué admite la caída de la Kings League: “Estamos hundidos”

–Gerard Piqué y su padre organizan un nuevo plan contra Shakira