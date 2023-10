Jesús Corona no descarta su regreso a Cruz Azul: “Siempre estaremos para la institución”

José de Jesús Corona se convirtió en una de las figuras más importantes de los últimos 14 años de la Máquina de Cruz Azul al ganarse la titularidad para ser el encargado de proteger la portería de los demás equipos que conforman la Liga MX; a pesar de esto durante el pasado mercado de verano abandonó la institución para firmar un contrato con los Xolos de Tijuana y así apoyarlos a buscar el título de campeón.

A pesar de estar completamente enfocado en apoyar a su equipo para poder tener el mejor resultado posible en el presente torneo Apertura 2023 de la Liga MX, el guardameta mexicano no cerró las posibilidades de poder defender los colores de la institución cementera en un futuro en caso de ser nuevamente llamado por la directiva de los celestes.

Durante una reciente entrevista ofrecida a Azteca Deportes, el portero de 42 años afirmó que en caso de existir alguna posibilidad de regresar a la Máquina de Cruz Azul lo haría con todo gusto; a pesar de esto destacó que seguramente no lo haría como futbolista, sino como en un cargo de entrenador o preparador físico para poder apoyar a los jóvenes que serán el futuro de la institución deportiva.

“Tampoco me cierro las puertas, sé que si hay oportunidad de ayudar en un futuro siempre estaremos para la institución, todo puede pasar, nadie tiene escrito nada, lo que sí es que ya tengo mi título como entrenador, me gustaría adquirir experiencia y además no he definido si será por el lado de director técnico o de pantalón largo, por lo pronto disfruto de seguir en activo, podría ver un regreso, no lo sabemos, sólo el tiempo lo dirá”, expresó.

Corona también destacó el gran cariño que le tiene al cuadro cementero y a toda su afición por el respaldo que le brindaron por tantos años; además destacó que se siente bastante tranquilo tras su salida al considerar que era el momento de brindarle nuevos espacios a sus sucesores.

“Hice un click con toda la afición que tiene Cruz Azul, que siempre le guardaré respeto y cariño a todos ellos. Obviamente me hubiera gustado cambiar de aires y haber terminado mi ciclo de otra manera, pero fueron las decisiones que se tomaron, cada quien sabe cómo actuó. De mi parte siempre fui leal a la institución, a toda la gente, compañeros, entrenadores y afición, por ese lado me fui muy tranquilo de que dejé todo por la institución”, concluyó.

