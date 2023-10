Presidente de México muestra su total respaldo a los Astros de Houston

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), demostró una vez más la gran pasión que siente por el beisbol antes del inicio de las Series de Campeonato de las Grandes Ligas; ante este hecho el mandatario azteca mostró su total apoyo a los Houston Astros para que puedan superar a los Texas Rangers y así avanzar hasta la Serie Mundial para buscar el bicampeonato.

Estas declaraciones las realizó López Obrador por medio de una publicación en su cuenta de la red social X (Anteriormente Twitter) donde publicó una imagen al lado de José Urquidy, lanzador de los Astros; en sus palabras se mostró completamente convencido de que los siderales puedan alcanzar el título de campeón para el final de esta temporada.

“Voy Houston para repetir como campeón de la Serie Mundial. Son muchos los texanos de origen mexicano. Como dice el corrido de los Tigres del Norte: “Yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó”. Además, aunque el gobernador de ese estado es muy racista y antimigrante, en el equipo de béisbol de nueve que juegan, cinco son latinos, a veces seis, cuando entra a pichar nuestro paisano José Urquidy. Nada más no se enojen”, expresó.

Voy Houston para repetir como campeón de la Serie Mundial. Son muchos los texanos de origen mexicano. Como dice el corrido de los Tigres del Norte: "Yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó". Además, aunque el gobernador de ese estado es muy racista y antimigrante, en el… pic.twitter.com/nHe4xoNhtZ — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 15, 2023

AMLO se ha caracterizado por ser un fiel seguidor del beisbol y especialmente del conjunto de Houston; luego que el equipo se consagrara campeón de la temporada 2022 de la Major League Baseball (MLB) el mandatario azteca recibió en el Palacio Nacional al lanzador y este encuentro se podría repetir muy pronto en caso de lograrse su clasificación a la Serie Mundial.

Para la mala fortuna del presidente de México, los Astros terminaron perdiendo el primer duelo de la Serie de Campeonato 2-0 ante los Texas Rangers en un duelo donde un sencillo de Jonah Heim y un cuadrangular de Leody Tavares fueron los encargados de hacer una diferencia en el marcador.

El próximo duelo del equipo será este lunes 16 de octubre, cuando los siderals buscarán igualar la serie para poder mantener vivas sus aspiraciones de quedar nuevamente coronados como los campeones del mejor beisbol del mundo.

Sigue leyendo:

–Álvaro Fidalgo asegura que André Jardine explotó las cualidades del Club América

–Esposa de Cristian Calderón responde a las burlas por la presunta infidelidad del jugador

–Rangers sorprende a Astros y pega primero en la Serie de Campeonato de la Liga Americana [Video]