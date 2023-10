Esposa de Cristian Calderón responde a las burlas por la presunta infidelidad del jugador

Adriana Castillo, esposa del futbolista de las Chivas Rayadas de Guadalajara Cristian ‘Chicote’ Calderón, decidió responder a las fuertes críticas que ha recibido en su contra por parte de la fanaticada del Rebaño Sagrado ante los presuntos actos de infidelidad que realizó el jugador junto a sus compañeros de equipo Alexis Vega y Raúl Martínez; ambos jugadores fueron acusados de ir al hotel de su concentración junto a varias mujeres.

Los tres futbolista rojiblancos fueron separados del Rebaño Sagrado debido a que supuestamente llevaron a varias mujeres al hotel en el que se hospedaron durante su visita a los Diablos Rojos del Toluca para el partido correspondiente a la jornada 10 del torneo Apertura 2023 de la Liga MX; este encuentro se llevó a cabo en la capital del Estado de México.

Castillo tomó la decisión de enviar un mensaje por medio de sus redes sociales y se une a Paula González, pareja de Alexis Vega, como las encargadas de defender a los jugadores; ambas afirmaron que esas acusaciones no son reales y que las estrellas del equipo de la Primera División del balompié azteca siempre se han caracterizado por ser bastante leales a sus relaciones y trabajo profesional.

Por medio de una reciente publicación difundida a través de su cuenta en la red social Instagram, la esposa del Chicote Calderón tomó la decisión de responder a las constantes críticas que ha recibido por parte de los aficionados de Chivas de Guadalajara y reveló su versión de los hechos para que todos dejen la polémica.

“Nadie está con él por el dinero, necesidad no tengo y nunca la he tenido, no aguantaría ‘cuernos’ por dinero”, expresó en el inicio de la publicación por medio de la red social de la camarita.

“La verdad aún no sale a la luz, no digan cosas que no son solo porque supuestos medios lo dicen. Porque si supuestamente de verdad paso porque no enseñan pruebas? POR QUE NO LAS HAY Y POR QUE NO FUE VERDAD. SOLO UNO SABE LA VERDAD!!! Lo que realmente paso no dejen que les llenen los ojos de mentiras y la boca de veneno. dejen de estar chingand* pónganse a trabajar y enfóquense en su vida”, agregó Adriana Castillo en el mensaje.

Hasta ahora la información no ha sido confirmada por ninguna autoridad del equipo y se espera que se tome una decisión sobre el futuro de estas tres estrellas en los próximos días.

