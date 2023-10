Francisca y su esposo enfrentan un problema antes de la llegada del segundo bebé

La presentadora de televisión Francisca en el mes de agosto confirmó que se encuentra esperando la llegada de su segundo bebé, aunque no fue hasta hace pocas semanas cuando tomó la determinación de revelar el sexo de su primogénito en el programa ‘Despierta América’.

La dominicana recientemente compartió un video en la red social de la camarita, publicación que aprovechó para interactuar con sus más de cuatro millones de seguidores. Además, explicó el dilema que actualmente ella atraviesa con su esposo Francesco.

“El otro día estaba hablando con Francesco, mi esposo, y yo muy ilusionada decía ‘vamos a regalar la cuna y todas las cosas y vamos a comprar la ropita y cositas nuevas para este nuevo bebé’. Y él agarra y se levanta así con estas dos bolsas (de ropa de Gennaro) y me dice ‘¿y qué vamos a hacer con esto?, ¿tú crees que es justo que teniendo todo esto compremos cosas nuevas?’. Y yo ‘claro que sí, porque este nuevo bebé, al igual que Gennaro que tuvo todas sus cosas nuevas, se merece también tener sus cositas nuevas'”, comenzó diciendo.

“Él dice que no, que no debemos de comprar y yo digo que sí, pero igual quise revisar lo que hay dentro de estas bolsas de ropita para ver las cosas que puedo usar para el nuevo bebé porque son dos hermanitos y en verdad como que entiendo un poco el punto de Francesco, pero ustedes saben las mamás siempre quieren comprar cositas nuevas”, agregó la madre de Gennaro.

La dominicana Francisca aprovecha para presumir su segundo embarazo en el matutino de Univision. / Foto: Mezcalent.

“¿Está bien que el nuevo baby use solo ropa del hermano? O sea, no le compro absolutamente nada entonces. Díganme qué puedo hacer… Las mamás que me están viendo que a lo mejor tienen más de un hijo y que han vivido la misma experiencia qué hicieron, cayeron en la tentación y terminaron comprando o a lo mejor le hicieron caso al esposo sabio y han decidido no comprar”, añadió en un audiovisual que quiso compartir con aquellos que apoyan su carrera profesional.

