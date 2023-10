“No tuve el final que me hubiera gustado”: Forlán se confiesa sobre su salida del Atlético de Madrid

El histórico delantero uruguayo Diego Forlán, habló como nunca antes sobre los últimos momentos de su paso por el Atlético de Madrid, dejando saber que las cosas no terminaron como él se lo esperaba y merecía, sobre todo por la mala relación que tuvo con el entonces entrenador Quique Sánchez Flores.

En una entrevista concedida al medio español ‘El Mundo’, el mítico ‘7’ charrúa reveló que tuvo millonarias ofertas tras ser el mejor jugador del Mundial 2010, pero los directivos del conjunto ‘Colchonero’ no quisieron venderle y él se quedó contento, aunque las cosas no resultaron como él se lo esperaba.

“Se complicó todo y la verdad es que fue una lástima. No tuve el final que me hubiera gustado en el Atleti. Fue una de esas cosas que a lo mejor nos empeñamos todos en alargar demasiado”, expresó Forlán.

“Yo el verano de 2010 vengo de ser el mejor jugador del Mundial, con un montón de ofertas por mucho dinero de equipos poderosos y seguramente me tendría que haber ido. Hubiera sido lo mejor para todos, a veces es importante dejar ir a la gente antes de que todo se estropee, pero eso es fácil decirlo ahora sabiendo lo que pasó. Los directivos no quisieron venderme y ya está. Yo me quedé a gusto en el Atleti y, si no hubieran surgido los problemas con Quique, no estaríamos hablando de esto“, agregó.

Diego Forlán conquistó una Europa League con el Atlético de Madrid.

En ese sentido, el exdelantero detalló como fue que se desarrollaron los problemas con Sánchez Flores y consideró que este no le trato con el respeto que se merecía un jugador de su estatus que venía de hacer una brillante Copa del Mundo.

“Empezó a dejarme en el banquillo y no me gustó, no creo que fuera justo ni respetuoso con mi aportación y mi carrera. No tuve continuidad y, en vez de irme bien y en lo alto un año antes, acabé yéndome de mala manera y sin jugar”, recordó.

“Bueno, es la vida, y sigo sintiendo hoy en día el cariño de la afición porque saben el tipo de profesional que fui y la persona que soy. Me duele no haber tenido un final acorde con todo lo que había dado al club y el club me había dado a mí, pero la vida no es como las películas de Hollywood que termina todo de color de rosa”, puntualizó.

Lea también:

– Ángel Di María anuncia su retiro de la selección Argentina: “Es la Copa América y se termina”

– Kylian Mbappé tiene mejor salario que Lionel Messi, pero el argentino lo supera en ingresos totales

– Cantona sobre conflicto Israel-Palestina: “Defender los derechos humanos no significa ser pro-Hamas”