Ángel Di María anuncia su retiro de la selección Argentina: “Es la Copa América y se termina”

El icónico Ángel Di María reveló este martes que ha puesto una fecha definitiva a su retiro de la Selección Argentina, misma con la que conquistó el Mundial de Qatar en 2022, siendo uno de los factores claves, no solo en ese torneo, sino en otros conquistados anteriormente.

En una entrevista concedida a la radio Urbana Play FM, el ‘Fideo’ anunció que pondrá fin a su relación con la ‘Albiceleste’ luego de finalizar la Copa América de 2024 que se llevará a cabo en los Estados Unidos.

“Es la Copa América y se termina. Es lo último. Vine a Benfica, me dan la posibilidad de poder seguir estando en la selección en un buen nivel. Quiero estar, me gustaría estar, en la próxima Copa América“, expresó el delantero que no forma parte de la plantilla que está jugador la segunda doble fecha de las eliminatorias sudamericana por lesión.

Ángel Di María fue vital en la conquista de la tercer Copa del Mundo de Argentina. Crédito: KIRILL KUDRYAVTSEV | AFP / Getty Images

En ese sentido, el jugador de 35 años manifestó su alegría por ser reconocido como “campeón del mundo”, tanto dentro como fuera de su natal Argentina.

“Estamos en Europa y lo primero que te dicen es ‘campeón del mundo’ o te hablan del Mundial. Después de ser campeones, la gente te reconoce sólo por el Mundial, no es solamente para el país, sino para cualquier persona, cualquier nene. Llevo a mi nena a la escuela y me dicen ‘sos campeón del mundo'”, comentó en el programa “Todo pasa”, de Urbana Play FM.

Por otra parte, el jugador se refirió a su posible regreso a Rosario Central, club con el que debutó como profesional. Aunque no descartó la posibilidad, afirmó que aún no considera que sea el momento puesto que tiene contrato vigente con el Benfica.

“El fútbol es así, te va llevando, siempre dije que quería volver cuando me sintiera bien. Estoy en plenitud todavía, tengo contrato hasta 2024 y esa es la opción que está. Tengo muy buena relación con Gonzalo (Belloso, el presidente de Central)”, puntualizó.

Además de Rosario Central y Benfica, Ángel Di María formó parte de varios de los grandes clubes de Europa como, Real Madrid, Manchester United, Paris Saint Germain y Juventus. También acumula múltiples títulos con su selección, entre los que destacan la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

