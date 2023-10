Bad Bunny hará su debut en como presentador en el programa ‘Saturday Night Live’

El programa de televisión ‘Saturday Night Live‘ afortunadamente se encuentra transmitiendo una nueva temporada tras los guionistas haber llegado a un convenio. Por ello, la audiencia podrá seguir disfrutando del humor y sarcasmo por el que suele ser caracterizado dicho espacio.

Para el próximo sábado 21 de octubre contarán con un invitado de lujo, pues se trata del cantante Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido en el mundo del entretenimiento como Bad Bunny, quien estará asumiendo el rol de presentador por una noche.

Sin embargo, no es la primera vez que el intérprete de ‘Un verano sin ti’ estará en el mencionado estudio, ya que llegó a visitarlo con Rosalía, y por supuesto terminaron cantando ‘La noche de anoche’, tema musical que se convirtió en un clásico.

El puertorriqueño puede añadir un logro más a su lista luego que el equipo de producción del programa escogiera a un pequeño grupo de latinos para hacer del espacio un momento completamente diferente.

Internautas opinan sobre el anuncio de SNL y Bad Bunny

Los usuarios de la red social de la camarita compartieron sus opiniones en la publicación de la cuenta que supera los cinco millones de seguidores, al tiempo que algunos hicieron referencia a los subtítulos y al idioma principal del cantante.

Sin embargo, no todos manifestaron su receptividad con el invitado que tendrán para este fin de semana.

“‘Cállate feo’ me encanta cuando habla inglés”, “‘Préndeme los subtítulos”, “El mejor del mundo vs. el mejor del mundo”, “Una de las promos de SNL más únicas que he visto”, “¡¡Estoy tan emocionada!! ¡SNL necesita incluir más latinos!”, “¿Así que ha estado usando una peluca todo este tiempo?”, “Ese skit de introducción ya se ve mucho mejor que todo el show de la semana pasada con Pete”, “Esto va a ser una basura”, “¡Qué evento principal de WrestleMania sería este!”, fueron algunas de las reacciones que se registraron.

