“Estar en el Madrid me ha hecho mejorar”, Jude Bellingham habló sobre su rendimiento en el Real Madrid

Sin duda la llegada de Jude Bellingham al Real Madrid está siendo el fichaje del verano del fútbol europeo. El inglés lleva un excelente rendimiento en el equipo blanco siendo el líder ofensivo de la oncena española.

El mediocampista lleva 10 goles y dos asistencias en 10 partidos con la casaca blanca. Además, incluyendo los dos encuentros con su selección, se ha llevado 8 de 12 premios al Jugador del Partido. Sin duda Bellingham vive su mejor momento actualmente.

El joven de apenas 20 años le atribuye parte de este excelente rendimiento a su llegada al Real Madrid, pues Belligham cree que haber llegado a un equipo tan grande y con tanta historia, lo contagió con su mentalidad ganadora.

“Estar en el Madrid me ha mejorado como jugador en un cien por cien. Estar cerca de esas mentalidades y calidad de jugadores todos los días te lleva a un nuevo nivel mental, físico y técnico”, analizó Bellingham para ESPN.

Jude Bellingham celebrando un gol con el Real Madrid /Getty Images

Bellingham llegó este verano al Real Madrid desde el Borussia Dortmund en una transferencia en la que el equipo de la capital española desembolsó $108 millones de dólares más variables. El contrato del británico con el equipo Merengue se extiende hasta 2029.

Sin embargo, parece que Jude se siente cumpliendo un sueño, un sueño del que no quiere despertar y ha dejado claro que solo quiere jugar en el Real Madrid. Incluso durante el verano rechazó grandes ofertas de Liverpool y Manchester United, solo para poder ir a Madrid.

“Quiero quedarme en el Real Madrid los próximos diez o quince años de mi vida. Es el club donde quiero estar, me encanta jugar en el Madrid”, aseveró el joven inglés en su entrevista con la cadena deportiva ESPN.

Carlo Ancelotti como artífice clave del rendimiento de Bellingham

Si hay un entrenador que conoce el Real Madrid a la perfección, ese es Carlo Ancelotti. El italiano ha logrado sacar la mejor versión de jugadores como Luka Modric, Toni Kroos o Karim Benzema. En el caso de Bellingham el experimentado estratega también logró exprimir su talento al máximo.

Y es que el mediocampista inglés juega con total libertad en el esquema del Real Madrid. No se limita a ser solo un volante ofensivo, sino que orbita detrás de los delanteros como un “10” y pisa mucho el área, lo que le ha permitido anotar 10 goles en sus primeros 10 encuentros.

“Ancelotti me dice que donde juego con él es donde mejor me ve, en esa posición. Me encanta la libertad que me dan en el Madrid”, explicó el jugador inglés.

Luego del parón de selecciones el Real Madrid volverá a la acción el próximo sábado 21 de octubre en el Sánchez Pizjuán para enfrentar al Sevilla por la fecha 10 del campeonato español. El equipo blanco se ubica en la cima de la tabla con 24 puntos y quiere prolongar su liderato.

Sigue leyendo:

· “Rumores, todo son rumores”: Ancelotti vuelve a negar que dirigirá a Brasil

· “Fue el que más problemas causó”, Fabio Capello reveló las malas conductas de Ronaldo en el Real Madrid

· Exfutbolista israelí insultó en cinco idiomas a Karim Benzema por mensaje de apoyo a Palestina