Fuerte pelea entre revendedores y “socios” de Costco por un pastel termina con amenaza de demanda

Un fenómeno muy particular se está registrando en México respecto a las tiendas Costco, en donde varios miembros han encontrado un negocio de oro al revender los pasteles que se comercializan en esta famosa cadena de supermercados.

Aprovechando que hay miles de personas que no poseen una membresía de Costco y que no les interesa adquirirla, pero sí desean comprar algunos de los pasteles que ahí se venden, lo que está generando una alta demanda de estos productos, lo que llega a desatar verdaderas batallas campales en los pasillos de las tiendas.

Lo que parecía una práctica inofensiva se ha salido de control en varias tiendas. Desde peligrosas estampidas hasta peleas a gritos se desatan con tal de poder llegar sus carritos con pasteles, lo cual ha hecho que Costco haya impuesto algunas normas, como por ejemplo, limitar la cantidad que una sola persona puede adquirir en una visita a sus tiendas.

Con esta medida, todo parecía que volvía a la normalidad; sin embargo, nuevamente, en redes sociales se volvió viral un video de una trifulca, física y verbal, que recientemente se registró en un Costco de Nuevo León.

Según algunas versiones de testigos que circulan en las redes sobre este hecho, algunos revendedores de pasteles se habrían enfrentado con socios que estaban esperando comprar un postre para consumo propio. Uno de ellos sacó su teléfono celular para grabar el bochornoso momento y terminó siendo amenazado por uno de los involucrados en la pelea, quien le advirtió que lo demandaría si no borraba la grabación.

“¿Por qué nos está grabando, señor?”, se escucha decir a una mujer revendedora, mientras el socio de Costco hace caso omiso y sigue registrando en video todo el altercado. Entonces, la mujer lo encara y le dice que lo demandará si no elimina el video de su celular.

“Bórralo, bórralo o te demando”, dice la revendedora de pasteles. El hombre se niega a hacerlo e incluso, le hace hincapié que el celular es de él y, por lo tanto, puede hacer lo que quiera. La pelea por los postres continúa; algunos siguen agrediéndose mientras otros solo se ríen de la situación.

El video de no más de 30 segundos no muestra cómo acabó la situación, por lo que algunos se preguntarán si la mujer habría cumplido o no su amenaza.

