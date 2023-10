Jakub Jankto, primer futbolista en declararse homosexual: “El fútbol es aún un poco homofóbico”

El futbolista checo del Calgliari, Jakub Jankto, primer jugador en declararse homosexual en una de las primeras cinco ligas del fútbol europeo el pasado mes de febrero, dijo este miércoles que aunque haya sido una liberación su confesión, aún el mundo del fútbol se siente homofóbico.

En entrevista con la BBC Jankto habló de sus inicios como futbolista y cómo a temprana edad se dio cuenta que no tenía los mismos sentimientos por las mujeres que por los hombres.

“Tenía 13 o 14 años cuando me di cuenta de algo que era diferente. Cuando eres un niño no piensas mucho en ello, pero cuando intenté tener mi primera relación con una novia, no era como con un chico“, aseguró el mediocampista.

Fue ahí cuando reveló que cuando comenzó en el fútbol profesional tenía miedo de que otros descubrieran de sus gustos personales, porque aún hoy en día continúa siendo un terreno lleno e homofobia.

“El fútbol es aún un poco homofóbico, creo, Recuerdo que con 18 o 19 años estaba en el vestuario junto a otros chicos y no quería abrir mis mensajes en Whatsapp, porque tenía miedo de que alguien viera algún mensaje o alguna foto de otro hombre“, añadió.

Por último, Jankto comentó sobre como se sintió al hacer la revelación y también todas las muestras de apoyo que recibió luego de hacer pública su homosexualidad.

“No estaba asustado cuando lo hice. Fue un momento muy importante para mí, pero después de seis o siete meses, no puedo decir que fuera un error. Si pudiera hacerlo de nuevo, lo haría, porque me ayudó y ayudó a mucha gente. Fue un momento muy importante para todos los futbolistas y muchos me escribieron para darme las gracias”, dijo..

“Creo que sentó un ejemplo muy positivo para todo el mundo y ahora estoy muy feliz de poder jugar sin esconderme o sin tener miedo. Solo quiero seguir como si nada hubiera pasado y eso es muy bueno”, cerró.

Jankto hizo carrera en el Sparta de Praga, Getafe, Udinese, Sampdoria, Ascoli y su actual club Cagliari, siendo también internacional con su selección en 45 partidos, con cuatro goles.

