Javier Tebas sobre imputación de Joan Laporta: “Esto no quedará en nada”

Javier Tebas, presidente de LaLiga EA Sports, aseguró que el juez que lleva la causa de la imputación del presidente del FC Barcelona Joan Laporta por el “caso Negreira” por un presunto delito de cohecho continuado, “aplica la lógica, pero no se va a quedar en nada”.

“Lo tengo claro, no quedará en nada”, dijo el dirigente de la patronal del fútbol durante un acto institucional en Cádiz recogido por EFE.

“Yo no hablo mucho con Laporta, yo hablo como jurista, tengo la sensación de que el hecho de que se produzcan unos pagos al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, ya no sé si cohecho, corrupción deportiva, otros hablan de blanqueo de capitales, no lo sé, pero yo no tengo esa sensación”, dijo Tebas.

Tebas también aseguró que todavía no ha tenido “la oportunidad de hablar con el presidente del FC Barcelona” pero al ser preguntado sobre si Laporta debería dimitir aseguró que eso no lo decide él: “Eso no lo tengo que responder yo, no me corresponde, y si él considera que es inocente y que no hay nada, pues seguirá estando”, apuntó.

El FC Barcelona continúa envuelto en la investigación del ‘caso Negreira’. Crédito: Mike Hewitt | Getty Images

Sobre la polémica generada por la decisión de la directiva del Sevilla FC de no querer estar en el palco de Montjuïc con motivo del reciente partido ante el Barça, Tebas advirtió sobre el “enfado” que puedan sentir otros equipos.

“En la última jornada vimos que la junta directiva del Sevilla no quiso estar en el palco con Laporta, hay clubs que se sienten enfadados por esta actuación”, señaló. “Laporta sabe que hay clubs enfadados y tiene que respetar lo que decidan los clubs hacer”, concluyó.

