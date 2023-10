Kanye West habría dicho a Elon Musk que tienes signos de autismo por un accidente automovilístico

El cantante Kanye West le afirmó al magnate y empresario Elon Musk, a través de unos supuestos mensajes de texto, que es autista, condición que asegura haber adquirido tras un accidente automovilístico.

Según relata el portal New York Post, el rapero le pidió a un amigo que compartiera los supuestos mensajes que este le habría mandado a Musk, donde le habla sobre su salud mental.

“¿Cuándo vamos a hablar? No me debes nada”, se lee en los textos, que se publicaron en X este miércoles. “No tendrás que volver a hablar conmigo nunca más. Pero si hablamos, la naturaleza de la relación tiene que cambiar. No soy bipolar. Tengo signos de autismo debido a mi accidente automovilístico (en 2002)”.

Aunque dicha aseveración de que tiene autismo luego de un choque para muchos internautas suena como una exageración y algo falso. En el pasado Kanye ya había hablado sobre su salud mental.

En 2018 habló por primera vez sobre su diagnóstico de bipolaridad, aunque tiempo después dijo que esto no era cierto y sus médicos se habían equivocado.

“Así que diré esto de nuevo: me diagnosticaron erróneamente mentalmente y casi me drogaron para convertirme en una celebridad manejable y de buen comportamiento”, escribió el rapero en su Twitter, en 2022.

Sigue leyendo:

· Kanye West vuelve a subirse a un escenario tras comentarios antisemitas

· La foto de Ice Cube y Kanye West dándose un abrazo que desata rumores de reconciliación

· Kanye West se anota una nueva demanda por las malas condiciones laborales de su escuela cristiana en California